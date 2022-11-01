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В Молдове на случай сложной ситуации государственных резервов хватит на два месяца

В Молдове на случай сложной ситуации государственных резервов хватит на два месяца

В Молдове в случае сложной ситуации государственных резервов хватит двум миллионам граждан на два месяца. Запасы угля пополнены на 100%, мазута - на 80%, а пшеницы - на 94%. Об этом сообщил цитируемый IPN директор Агентства материальных резервов Марин Лисы для Радио Europa Liberă.

В этом году Правительство РМ приняло решение увеличить запасы пшеницы на 113%. В августе Агентство объявило тендер на закупку 42 тысяч тонн продовольственной пшеницы, но тендер не состоялся. Повторно объявленный аукцион на сентябрь также не увенчался успехом из-за отсутствия участников.

Агентство материальных резервов закупает все необходимое через отдельные тендеры. Данные о них открыты и находятся в электронной системе MTender. В случае некоторых договоров на государственные закупки победители уже объявлены. Остальные находятся на стадии оценки.

После начала военных событий в Украине и наплыва беженцев в Республику Молдова Агентство оказывало существенную поддержку в создании временных центров для беженцев в контрольно-пропускных пограничных пунктах Паланка и Отачь. Кроме того, была оказана помощь и украинской стороне. Агентство материальных резервов Министерства внутренних дел РМ закупило раскладные и металлические кровати, подушки, растительное масло, мазут, консервы, пшеницу и т.д. на сотни миллионов леев.

Сейчас учреждение планирует закупить 67 чугунных печей для отопления помещений, девять железобетонных опор для высоковольтных линий электропередачи, 20 вёсельных (гребных) и моторных лодок, 20 тонн консервных банок тушёнки. Стоимость договоров купли-продажи достигает 7,5 млн леев.

Агентство не указывает в описании приобретаемых товаров их назначение. На обращение Радио Europa Liberă пояснить, с какой целью и как часто закупаются те или иные товары, в учреждении ответили, что „данная информация составляет государственную тайну”. В пресс-службе ведомства сообщили, что государственные резервы пополняются ежегодно, и намекнули, что большая часть аукционов „была проведена в контексте региональных угроз”.
  • Вчера, 19:24
  • DTV
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