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Компания Volkswagen выпустила офисное кресло с электромотором и клаксоном

Компания Volkswagen выпустила офисное кресло с электромотором и клаксоном

Компания Volkswagen разработала кресло с электромотором, позволяющее передвигаться по офисному пространству, не вставая.

Максимальная скорость офисного кресла составляет 20 км/ч, а запас хода — 12 км. Управление осуществляется путем нажатия специальных педалей.

Чтобы не сбить кого-то из коллег при движении назад, можно воспользоваться встроенным в подлокотник экраном, который выводит изображение с камеры, расположенной на задней части транспортного средства.

В Фольксвагене установили в кресло мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, светодиодную головную оптику, датчики парковки и камеру заднего вида с динамической разметкой. Кроме того, кресло оснащено системой обогрева и отсеком для документов.

Стоимость новинки не раскрывается. Как следует из информации на официальном сайте Volkswagen, в некоторых автосалонах уже можно провести «тест-драйв» кресла.

  • Вчера, 19:31
  • DTV
  • Просмотров: 40
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