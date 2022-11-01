Компания Volkswagen разработала кресло с электромотором, позволяющее передвигаться по офисному пространству, не вставая.
Максимальная скорость офисного кресла составляет 20 км/ч, а запас хода — 12 км. Управление осуществляется путем нажатия специальных педалей.
Чтобы не сбить кого-то из коллег при движении назад, можно воспользоваться встроенным в подлокотник экраном, который выводит изображение с камеры, расположенной на задней части транспортного средства.
В Фольксвагене установили в кресло мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, светодиодную головную оптику, датчики парковки и камеру заднего вида с динамической разметкой. Кроме того, кресло оснащено системой обогрева и отсеком для документов.
Стоимость новинки не раскрывается. Как следует из информации на официальном сайте Volkswagen, в некоторых автосалонах уже можно провести «тест-драйв» кресла.