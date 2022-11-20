Турецкая армия в субботу вечером нанесла удары с воздуха по городу Кобани на севере провинции Алеппо. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на представителя курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).
"Кобани - город, который победил "Исламское государство", является объектом бомбардировок турецкой авиации", - заявил Фархад Шами, отвергший какую-либо причастность СДС к теракту в Стамбуле, пишет ТАСС.
По его информации, удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
В результате взрыва, произошедшего13 ноября в центре Стамбула, погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и отряды "Сил народной самообороны", которые составляют костяк СДС, контролирующих большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также район Кобани на Евфрате и северо-восток Дейр-эз-Зора. Курдские отряды противостоят турецким войскам и сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Анкарой.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что следы теракта в Стамбуле ведут в Сирию, а к вылазке причастны группировки, признанные Анкарой террористическими
В операции было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны" также наносила артиллерия.
Источники не исключают проведения наземной части трансграничной операции вслед за воздушной.
Министерство обороны Турции заявило, что воздушная операция «Коготь-меч» против курдских формирований на севере Сирии и Ирака велась в соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН, передает агентство «Анадолу». Ранее агентство со ссылкой на минобороны Турции передавало, что Анкара проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и на севере Ирака, передает eadaily.com.
«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство со ссылкой на минобороны Турции, воздушная операция «Коготь-меч» была проведена на севере Сирии и Ирака, которые «используются террористами в качестве баз для нападения на Турцию».