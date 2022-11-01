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Активизировался самый высокий вулкан Евразии

Активизировался самый высокий вулкан Евразии

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки, сообщили в воскресенье в пресс-службе Института вулканологии ДВО РАН.

"На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана - Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Ученые ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана", - говорится в сообщении.

Как сообщается, активизация вулкана началась после землетрясения магнитудой 5,7, которое было зафиксировано в ночь на воскресенье у восточного побережья Камчатки

Извержение началось в вершинной части кратера. Из-за значительной глубины вулкана - порядка 200 м - над кромкой видны только отдельные выбросы. Ученые предупреждают, что интенсивность извержения будет нарастать. Директор института Алексей Озеров уточнил, что извержения Ключевского вулкана могут длиться от нескольких недель до года.

«С 4 часов 16 мин фиксируется свечение в кратере вулкана Ключевской», - говорится в сообщении.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его возраст оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение происходило с начала октября 2020 года до 8 февраля 2021 года, за последние 270 лет он извергался более 50 раз.
  • Сегодня, 08:50
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