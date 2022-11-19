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МИДЕИ уведомлено о задержании трех граждан Молдовы в Болгарии

МИДЕИ уведомлено о задержании трех граждан Молдовы в Болгарии

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы незамедлительно было уведомлено после появления в национальных и международных СМИ информации о задержании граждан Молдовы, подозреваемых болгарскими властями в причастности к организации теракта в Турции, и в срочном порядке приняло меры через посольство нашей страны в Софии, направив обращения болгарским властям для получения дополнительной информации по указанному случаю, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

Таким образом, подтверждается принадлежность троих задержанных к гражданству Молдовы. МИДЕИ отмечает, что представители дипмиссии будут внимательно следить за развитием событий, связанных с этим делом, информируя об этом соответствующие органы Республики Молдова.

Страна решительно осуждает любые террористические акты, в том числе взрыв в Стамбуле, и вновь заявляет об открытости для эффективного обмена информацией между правоохранительными органами, судебными структурами и разведывательными службами данных государств для борьбы с терроризмом, отслеживания иностранных бойцов и борьбы с организованной преступностью.

В Болгарии были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле. Среди задержанных значатся три гражданина Молдовы.

Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что среди задержанных есть граждане Молдовы и лица арабского происхождения, передает bloknot-moldova.ru.

Официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева подтвердила информацию о задержании, уточнив, что четверо из пяти человек задержаны на 72 часа, а в суд внесено требование об их постоянном аресте.

По предварительным данным, задержанные оказывали организаторам теракта логистическую и коммуникационную поддержку.

Расследование болгарского следа ведут специалисты сектора противодействия терроризму Софийской городской прокуратуры.

  • Сегодня, 08:56
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