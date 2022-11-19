Кабмин тайно прекратил кормить украинских беженцев — под таким заголовком вышла статья в болгарской газете Sega.
По данным издания, питание украинских беженцев по государственной программе было прекращено в Болгарии.
Государственное финансирование украинцев, которое составляет 15 левов (около 500 руб.) в день, теперь включает только жилье, пишет издание. Трехразового питания уже не будет, государство его больше не будет оплачивать, а у отельеров нет таких средств, чтобы продолжать кормить их за свой счет, передает eadaily.com.
Возмещение трат на питание прекращено с 15 ноября, сама программа размещения украинцев в отелях продлена до февраля 2023 года. Согласно новым распоряжениям беженцев теперь размещают на государственных и муниципальных базах отдыха. И питание в этой программе не предусматривается. А продление предыдущей программы затрагивает только тех украинцев, которые уже живут в отелях Болгарии.
По данным издания The Sofia Globe, некоторые отели в Болгарии перестали предоставлять украинским беженцам питание из-за нехватки средств. Часть отелей продолжают это делать на добровольной основе. При этом действующий в стране вариант схемы размещения украинских беженцев предоставление питания не предусматривает.
В материале отмечается, в понедельник 21 ноября соберется Оперативный штаб Национального совета по вопросам миграции, границ, убежища и интеграции, который разработает руководящие принципы реализации гуманитарной программы для украинских беженцев, передает mk.ru.
Руска Минчева, владелец отеля в Равде рассказала, что ей жалко детей и ей неудобно оставлять их без еды, поэтому в обеденное время всем проживающим в отеле украинским беженцам дают суп.
А вот отеле на юге Черного моря перестали кормить украинских беженцев, потому что государство выделяет только 15 левов в день на одного человека и это не покрывает расходов.
При этом болгарские общественные организации говорят, что несколько сотен наиболее уязвимых украинских беженцев — в основном матери с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью, размещенные в государственных учреждениях, — остались без еды после 15 ноября.
Всего в Болгарии по госсхеме проживают 10 175 украинцев.