Несанкционированное вторжение дрона на некоторое время остановило авиадвижение в столичном аэропорту
В воскресенье экипаж рейса 9U834 Air Moldova заметил беспилотник на траектории посадки взлетно-посадочной полосы всего в 0,3 мили от порога взлетно-посадочной полосы, передает kp.md.
Самолеты (в количестве 3), которые заходили на посадку, были направлены в зоны ожидания, а самолет Air Moldova, ожидавший на взлетно-посадочной полосе взлета, должен был ждать, пока служба безопасности аэропорта осмотрит периметр.
В итоге, после того, как специальные службы убедились в том, что дрон улетел, авиадвижение в аэропорту Кишинева возобновилось. Руководство аэропорта обращается к владельцам дронов соблюдать безопасность и не рисковать жизнью сотен пассажиров самолетов. То есть, запускать беспилотники подальше от аэропорта и взлетно-посадочной полосы.