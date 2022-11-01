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В ГАИ призвали участников дорожного движения быть внимательными

В ГАИ призвали участников дорожного движения быть внимательными

В связи с ухудшением погодных условий, вызванных выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, сотрудники ГАИ напомнили о правилах поведения на дороге, которые помогут избежать дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации для водителей:

двигаться с включённым светом фар;
соблюдать правила маневрирования, безопасную дистанцию и скорость движения;
соблюдать требования дорожных знаков и светофоров;
приближаясь к пешеходному переходу, приостановиться и быть готовым к появлению человека на зебре.
Также в ГАИ напоминают водителям о необходимости до 1 декабря сменить шины на зимние.

Рекомендации для пешеходов:

в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости носить светоотражающие элементы;
переходить дорогу по зебре и на зелёный сигнал светофора;
не выбегать на дорогу, особенно из-за стоящего транспорта;
подойдя к пешеходному переходу, обязательно посмотреть по сторонам и убедиться, что вас пропускают водители;
не переходить дорогу в наушниках и не отвлекаться на смартфоны.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:44
  • DTV
  • Просмотров: 33
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