В связи с ухудшением погодных условий, вызванных выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, сотрудники ГАИ напомнили о правилах поведения на дороге, которые помогут избежать дорожно-транспортных происшествий.
Рекомендации для водителей:
двигаться с включённым светом фар; соблюдать правила маневрирования, безопасную дистанцию и скорость движения; соблюдать требования дорожных знаков и светофоров; приближаясь к пешеходному переходу, приостановиться и быть готовым к появлению человека на зебре. Также в ГАИ напоминают водителям о необходимости до 1 декабря сменить шины на зимние.
Рекомендации для пешеходов:
в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости носить светоотражающие элементы; переходить дорогу по зебре и на зелёный сигнал светофора; не выбегать на дорогу, особенно из-за стоящего транспорта; подойдя к пешеходному переходу, обязательно посмотреть по сторонам и убедиться, что вас пропускают водители; не переходить дорогу в наушниках и не отвлекаться на смартфоны. novostipmr.com