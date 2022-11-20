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Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

Президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей.

Данное заявление Байден сделал, комментируя инцидент со стрельбой в ночном клубе в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. По данным СМИ, там в ночь на воскресенье погибли пять человек и 18 получили ранения, подозреваемый задержан, передает ria.ru.

"Мы должны ответить на эпидемию... в виде насилия с применением огнестрельного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Байден также отметил, что вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.

Кроме того, президент выразил соболезнования родственникам жертв нападения, подтвердив, что в результате инцидента были убиты пять человек.
ria.ru
  • Вчера, 22:26
  • DTV
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