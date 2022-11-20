Президент США Джо Байден назвал вооруженное насилие эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей.
Данное заявление Байден сделал, комментируя инцидент со стрельбой в ночном клубе в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. По данным СМИ, там в ночь на воскресенье погибли пять человек и 18 получили ранения, подозреваемый задержан, передает ria.ru.
"Мы должны ответить на эпидемию... в виде насилия с применением огнестрельного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Байден также отметил, что вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.
Кроме того, президент выразил соболезнования родственникам жертв нападения, подтвердив, что в результате инцидента были убиты пять человек. ria.ru