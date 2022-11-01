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В России впервые показали квадрокоптер «Шершень» для подавления беспилотников ультразвуком

В России впервые показали квадрокоптер «Шершень» для подавления беспилотников ультразвуком

Квадрокоптер "Шершень", предназначенный для подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и разгона массовых беспорядков при помощи ультразвука, впервые представили на выставке "Аэронет-2035" в Москве. Об этом ТАСС рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов.

Выставка, на которой продемонстрированы БЛА и системы подавления российского производства, проходит с 17 по 27 ноября на ВДНХ. "Квадрокоптер "Шершень" представлен впервые, это новый опытный образец, работы еще ведутся. Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление", - сказал Долгов. По его словам, квадрокоптер может использоваться для подавления беспилотников и разгона массовых беспорядков.

Как отметил Долгов, "Шершень" - дрон малого радиуса действия, до 10 км. "Сейчас мы испытываем покрытие для квадрокоптера, которое будет отражать радары. В этом должна быть его особенность. Если посмотреть на образец, представленный на выставке, он весь как будто покрашен. Это специальная краска, которая будет отражать радар", - обратил внимание он.

Долгов подчеркнул, что "Шершень" может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга. Кроме того, создатели квадрокоптера планируют его использование при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: для обнаружения источников ЧС, оценки ущерба, мониторинга восстановительных работ.


НИИВК им. М. А. Карцева - предприятие радиоэлектронной промышленности России, осуществляющее научные исследования и разработки в области цифровой техники, систем управления и информационных технологий. Институт специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для решения задач транспорта, промышленности, энергетики и других отраслей.
  • Сегодня, 09:14
  • DTV
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