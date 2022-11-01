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В Молдове мошенники из тюрьмы сняли со счета пенсионерки 40 тысяч леев

В Молдове мошенники из тюрьмы сняли со счета пенсионерки 40 тысяч леев

В Молдове двое мошенников сумели снять с банковской карты пенсионерки 40600 леев, сообщает пресс-служба ГИП РМ.

В сентябре этого года 71-летняя жительница Теленештского района сообщила в полицию о том, что ей позвонил человек, представившийся работником коммерческого банка. Под предлогом предотвращения хищения финансовых средств с ее карты, он запросил у нее реквизиты, а также пароль, передает kp.md.

Позже с банковского счета женщины были произведены ряд мошеннических операций, причинивших ей значительный материальный ущерб.

“По факту случившегося заведено уголовное дело. В результате следственных мероприятий установлены личности двух подозреваемых. Один из них, 31-летний мужчина из Сорок, являющийся и организатором преступления, в статусе задержанного отбывает наказание за аналогичные преступления в исправительное учреждение №4 в Крикова. Его сообщник, 21-летний кишиневец, ранее не судимый, находится под следствием на свободе”, – говорится в сообщении полиции.

В ходе обыска в камере заключенного были обнаружены и изъяты 2 мобильных телефона, SIM-карта и карта памяти.

Организатору мошеннической схемы и его молодому подельнику грозит до 4 лет лишения свободы.
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
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