В Молдове двое мошенников сумели снять с банковской карты пенсионерки 40600 леев, сообщает пресс-служба ГИП РМ.
В сентябре этого года 71-летняя жительница Теленештского района сообщила в полицию о том, что ей позвонил человек, представившийся работником коммерческого банка. Под предлогом предотвращения хищения финансовых средств с ее карты, он запросил у нее реквизиты, а также пароль, передает kp.md.
Позже с банковского счета женщины были произведены ряд мошеннических операций, причинивших ей значительный материальный ущерб.
“По факту случившегося заведено уголовное дело. В результате следственных мероприятий установлены личности двух подозреваемых. Один из них, 31-летний мужчина из Сорок, являющийся и организатором преступления, в статусе задержанного отбывает наказание за аналогичные преступления в исправительное учреждение №4 в Крикова. Его сообщник, 21-летний кишиневец, ранее не судимый, находится под следствием на свободе”, – говорится в сообщении полиции.
В ходе обыска в камере заключенного были обнаружены и изъяты 2 мобильных телефона, SIM-карта и карта памяти.
Организатору мошеннической схемы и его молодому подельнику грозит до 4 лет лишения свободы.