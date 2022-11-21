В третьем квартале 2022 года европейские компании начали массово подавать заявления на банкротство. Об этом стало известно, исходя из данных статистической службы Европейского союза Eurostat. Там подчеркнули, что количество заявлений увеличилось на 16,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Отмечается, что показатель увеличивается пятый месяц подряд. Так, во втором квартале 2022 года число заявлений на банкротство стало больше на 2,9% в месячном выражении. Наибольший рост зафиксирован в сегментах «жилищных услуг и питания (+24%), «финансовой и страховой деятельности» (+17,8%) и «промышленности» (+16,2%), передает mk.ru.
Наилучшая ситуация наблюдается в сегменте «информации и коммуникации» (+1,6%) и «транспортировки и хранения» (-5,4%).
Самое большое количество заявлений на банкротство компаний зафиксировано в Венгрии (+110,6%), Испании (+66,1%) и Литве (+4%). Наибольшее снижение числа заявлений о банкротстве было зафиксировано в Румынии (-36,1%), на Кипре (-32,7%) и в Эстонии (-21,3%).