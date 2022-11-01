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Рабочее совещание Президента

Рабочее совещание Президента

Президент ПМР Вадим Красносельский провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления, сообщает пресс-служба главы государства.

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник доложил о работе энергетической системы. Ситуация остаётся тяжёлой из-за сокращения подачи природного газа в Приднестровье, продолжаются мероприятия по экономии.

Руководители нескольких предприятий обратились с просьбой включить отопление в цехах в связи с тем, что сотрудники начали болеть. Горячую воду в жилые дома продолжают давать в установленном графике: с вечера до утра. Температурный режим на улице пока позволяет его не пересматривать.

Речь шла и о предприятиях, которые перешли на ночной режим работы. Сейчас так функционируют заводы «Электромаш» и «Молдавкабель», запустили клинкерную мельницу Рыбницкого цементного комбината.

На предприятиях лёгкой промышленности: «Одеме», «Флоаре» и «Тиротексе» – сокращённый рабочий день. Приднестровье справляется с вызовами из-за сложной ситуации в энергетике. «Главное – все граждане, а также детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения обеспечены отоплением», – отметил Президент.

Главы государственных администраций рассказали о ситуации на местах. В Тирасполе из-за обильных дождей в трёх детских садах протекли кровли. Сейчас в этих зданиях идут ремонтные работы, сообщил столичный глава Олег Довгопол. Тирасполь начал подготовку к Новому году. Президент рекомендовал подключить к этой работе и предпринимателей. Глава государства предложил провести конкурс среди представителей бизнеса на лучшее новогоднее оформление.

Говорили на совещании и о строительных работах в Бендерах. В городе продолжают ремонтировать дорогу по улице Крянгэ. Применяют новый вид ремонта полотна – с использованием цемента. Такой метод подойдет для восстановления второстепенных и сельских дорог. Вадим Красносельский поручил изучить опыт бендерских дорожников.

В Дубоссарах продолжается работа по строительству Центра для занятий физической культурой и спортом для людей с инвалидностью. С инициативой о его создании к Президенту обратился дубоссарский параспортсмен Денис Раюл. Глава государства поручил провести встречу с параспортсменами, чтобы обсудить вопросы наполнения данного центра спортивным оборудованием.

Вадим Красносельский также сообщил о совещании, которое пройдет на площадке Администрации Президента с участием представителей Правительства и Верховного Совета. Оно затронет ситуацию с предпринимательскими патентами, изменениями в системе здравоохранения и работу строительной отрасли.

Рабочее совещание Президента
  • Сегодня, 13:29
  • DTV
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