Пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Панфилова в Бендерах. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Самостоятельной военизированной пожарной части № 2 около 9 часов вечера 20 ноября.
По данным пресс-службы МВД ПМР, жительница одной из квартир почувствовала запах дыма и услышала крики с лестничной клетки. Обнаружив в подъезде сильное задымление, она позвонила на единый номер спасения 101.
На место происшествия выехал расчёт. Работу пожарных осложняло сильное задымление в квартире. Огнём была охвачена комната площадью 15 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени в другие комнаты. Уничтожены личные вещи, мебель и техника. Остальные комнаты в квартире сильно закопчены.
В процессе тушения огнеборцами был обнаружен труп мужчины.
Полностью ликвидировать пожар удалось за 25 минут. Инспектор госпожнадзора выяснил: его причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина 1954 года рождения уснул с непотушенной сигаретой.