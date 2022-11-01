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В Бендерах во время пожара погиб мужчина

В Бендерах во время пожара погиб мужчина

Пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Панфилова в Бендерах. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Самостоятельной военизированной пожарной части № 2 около 9 часов вечера 20 ноября.

По данным пресс-службы МВД ПМР, жительница одной из квартир почувствовала запах дыма и услышала крики с лестничной клетки. Обнаружив в подъезде сильное задымление, она позвонила на единый номер спасения 101.

На место происшествия выехал расчёт. Работу пожарных осложняло сильное задымление в квартире. Огнём была охвачена комната площадью 15 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени в другие комнаты. Уничтожены личные вещи, мебель и техника. Остальные комнаты в квартире сильно закопчены.

В процессе тушения огнеборцами был обнаружен труп мужчины.

Полностью ликвидировать пожар удалось за 25 минут. Инспектор госпожнадзора выяснил: его причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина 1954 года рождения уснул с непотушенной сигаретой.
  • Сегодня, 13:37
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