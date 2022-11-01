Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе установят памятный знак миротворцам

В Тирасполе установят памятный знак миротворцам

В Тирасполе установят памятный знак миротворцам 14 армии, которые летом 1992 года выполнили свой долг под командованием генерала Александра Лебедя. Это инициатива приднестровского отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и Тираспольской общественной организации «Совет ветеранов Миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец"», ОГРВ и МВД. Её озвучили на заседании сессии столичного горсовета глава города Олег Довгопол и председатель горсовета Вадим Дони. Идея получила единогласную поддержку всех депутатов, сообщается на сайте госадминистрации Тирасполя.

Памятный знак в честь миротворцев 14-й армии РФ, с честью выполнивших свой воинский долг на берегах Днестра в 1992 году, появится в столичном парке Покровском. Открытие запланировано на 25 ноября., передаёт novostipmr

Напомним, генерал-лейтенант Александр Лебедь сыграл решающую роль в прекращении войны против Приднестровья. Он приехал в Тирасполь 23 июня 1992 года. 27 июня вступил в командование дислоцировавшейся здесь 14-й общевойсковой гвардейской армией, которая до тех пор сохраняла нейтралитет. Лебедь выступил с заявлением, назвав политику властей Молдовы геноцидом, и предупредил, что 14-я армия предпримет действия по принуждению к миру.

7 июля 1992 года начались переговоры представителей Молдовы и Приднестровья о прекращении огня. 23 июля было подписано соглашение о мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта, в соответствии с которым в Приднестровье прибыли Миротворческие силы России.

В память о личном вкладе российского генерала в завершение войны в 2012 году в Бендерах установили его бюст.

Памятный знак появился в Бендерах по инициативе военнослужащих российского контингента Совместных миротворческих сил. В сборе средств на установку монумента приняли участие жители Бендер, а также предприятия города.

Знак установлен напротив Мемориала Памяти и Скорби, открыли его 28 июля 2012 года в честь 20-летия ввода Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье.

В Тирасполе установят памятный знак миротворцам
Фото: памятный знак в Бендерах «Голубь мира»
  • Сегодня, 14:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна