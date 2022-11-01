В Тирасполе установят памятный знак миротворцам 14 армии, которые летом 1992 года выполнили свой долг под командованием генерала Александра Лебедя. Это инициатива приднестровского отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и Тираспольской общественной организации «Совет ветеранов Миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец"», ОГРВ и МВД. Её озвучили на заседании сессии столичного горсовета глава города Олег Довгопол и председатель горсовета Вадим Дони. Идея получила единогласную поддержку всех депутатов, сообщается на сайте госадминистрации Тирасполя.
Памятный знак в честь миротворцев 14-й армии РФ, с честью выполнивших свой воинский долг на берегах Днестра в 1992 году, появится в столичном парке Покровском. Открытие запланировано на 25 ноября., передаёт novostipmr
Напомним, генерал-лейтенант Александр Лебедь сыграл решающую роль в прекращении войны против Приднестровья. Он приехал в Тирасполь 23 июня 1992 года. 27 июня вступил в командование дислоцировавшейся здесь 14-й общевойсковой гвардейской армией, которая до тех пор сохраняла нейтралитет. Лебедь выступил с заявлением, назвав политику властей Молдовы геноцидом, и предупредил, что 14-я армия предпримет действия по принуждению к миру.
7 июля 1992 года начались переговоры представителей Молдовы и Приднестровья о прекращении огня. 23 июля было подписано соглашение о мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта, в соответствии с которым в Приднестровье прибыли Миротворческие силы России.
В память о личном вкладе российского генерала в завершение войны в 2012 году в Бендерах установили его бюст.
Памятный знак появился в Бендерах по инициативе военнослужащих российского контингента Совместных миротворческих сил. В сборе средств на установку монумента приняли участие жители Бендер, а также предприятия города.
Знак установлен напротив Мемориала Памяти и Скорби, открыли его 28 июля 2012 года в честь 20-летия ввода Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье.