Молдова переживает худший энергетический кризис в истории страны, с высоким уровнем неопределенности, как в отношении обеспечения энергоресурсами, так и в отношении суммы счета, который заплатят жители страны этой зимой.
Таким образом, счет только за электроэнергию может составить около полумиллиарда евро в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года, подсчитали экономисты из German Economic Team (GET), пишет point.md ссылаясь на mold-street.com
Они провели анализ ситуации, в которой оказалась Молдова, после того, как с 1 ноября 2022 года Молдавская ТЭЦ в Кучургане (МолдГРЭС) прекратила подачу энергии, и теперь покупает более 70% необходимой электроэнергии в Румынии.
Немецкие экономисты смоделировали четыре основных энергетических сценария, чтобы спрогнозировать стоимость электроэнергии на шестимесячный период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.
Таким образом, самым худшим и опасным сценарием для энергобезопасности страны является сценарий 1 – отсутствие электроэнергии от МолдГРЭС, то есть договор купли-продажи электроэнергии не заключен.
Согласно этому сценарию, МолдГРЭС работает только на одном блоке, чтобы удовлетворить спрос только на левом берегу Днестра. В то же время тепловые электростанции в Кишиневе и Бельцах работают почти на уровне прошлого года.
При этом сценарии поставки электроэнергии обойдутся нам более чем в 484 миллиона евро в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года, что на 260% больше, чем в прошлом году. Это около 3% ВВП, и это только прямые расходы.
Но могут быть и дополнительные расходы, такие как сокращение промышленного производства или повышение цен на другие энергоемкие отрасли (тепло, транспорт и т. д.), которые оцениваются еще в 350 млн евро, или 2,1% ВВП.
При полном отсутствии поставок МолдГРЭС на правобережье Республики Молдова большая часть потребности в электроэнергии (53%) удовлетворяется за счет импорта энергии на спотовом рынке, что составляет почти 74% всех совокупных затрат. Учитывая высокие затраты, связанные с этим импортом, риск снижения спроса, а также перебоев в подаче электроэнергии значительно возрастает, считают немецкие эксперты.
Сценарий 2 - заключается договор, и МолдГРЭС возобновляет поставку электроэнергии, хотя и с ограниченной мощностью, только до трети от необходимой, способствуя сокращению доли электроэнергии, приобретаемой на свободном рынке.
Прямые затраты оцениваются примерно в 321 млн евро (около 2% ВВП), а дополнительные – в 185,5 млн евро.
Сценарий 3: Дополнительные мощности, субсидируемые Румынией.
В этом сценарии вся законтрактованная мощность в 180 МВт обеспечивается из Румынии по более выгодным ценам.
Эта дополнительная мощность снижает общие затраты на электроэнергию более чем на 22% по сравнению с предыдущим сценарием, поскольку импорт со спотового рынка еще больше сокращается. Общие шестимесячные затраты по этому сценарию составляют 249,7 млн евро, что на 85% больше, чем в прошлом году. Дополнительные расходы оцениваются в 114,4 млн евро.
Сценарий 4: лучший
В лучшем случае, в дополнение ко всем ранее реализованным мерам, администрация и население Приднестровья следуют сберегательной модели правобережья Республики Молдова (т.е. 50% снижение промышленного потребления и 10% в бытовое потребление).
Это позволит поставлять сэкономленные объемы электроэнергии на правый берег Молдовы, электроэнергия, производимая МолдГРЭС, в настоящее время составляет 53% потребления электроэнергии на правом берегу, что позволяет ограничить дорогостоящий импорт на открытом рынке только 1,1% потребности в электроэнергии. Прямые затраты оцениваются в 203 миллиона евро, а дополнительные – около 68 миллионов евро.
Анализ показывает, что Молдова сталкивается с большим финансовым бременем в результате обострения энергетического кризиса в стране. В связи с этим экономисты из Немецкой экономической группы дали несколько рекомендаций, главная из которых заключалась в том, чтобы сохранить работу МолдГРЭС, которая необходима для преодоления следующих шести месяцев.
Это может потребовать отправки больших объемов природного газа, мазута и/или угля для эксплуатации МолдГРЭС. Возможное длительное и полное закрытие МолдГРЭС приведет к экономической и гуманитарной катастрофе, и этого следует избегать любой ценой, считают немецкие эксперты.
В то же время это снизит риск масштабных отключений электроэнергии. По их словам, сотрудничество между правым и левым берегом Республики Молдова в части закупки и логистики поставок топлива настоятельно рекомендуется.
Эксперты отмечают, что сокращение потребления электроэнергии имеет основополагающее значение для снижения затрат и обеспечения бесперебойного энергоснабжения этой зимой. В частности, некритичные энергоемкие отрасли (продукция которых может быть заменена импортом) следует стимулировать к временному сокращению энергопотребления. Требуемое сокращение составляет не менее 50% промышленного спроса и 10% бытового спроса.
Немецкие эксперты считают, что разделение бремени сокращения потребления энергии между левым и правым берегами Молдовы имеет жизненно важное значение для снижения общих затрат. Так что в обсуждениях с представителями Приднестровья должна быть включена и тема снижения спроса на электроэнергию в обеих частях страны.
Другая рекомендация заключается в обеспечении дополнительных импортных мощностей из Румынии по субсидированным ценам, что резко снизит бремя стоимости электроэнергии, особенно начиная с января 2023 года. Кроме того, Румыния продемонстрировала значительную поддержку Республики Молдова во время энергетического кризиса.
Также необходимо увеличить использование ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах помимо нужд производства тепла. В основном это может способствовать снижению бремени импорта и дефицита электроэнергии.