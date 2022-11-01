Президент провел совещание по работе пунктов пропуска, сообщает пресс-служба главы государства.
На пунктах пропуска вдоль государственной границы между Приднестровьем и Молдовой отмечаются случаи скопления очередей из транспортных средств и граждан. Это вызвано необходимостью проведения сотрудниками пограничных и таможенных органов более тщательной проверки граждан и автомобилей в рамках высокого «желтого» уровня террористической опасности. «Наша цель – снизить время на данные мероприятия и создать комфортные условия для людей», – отметил Глава государства.
На совещании министр государственной безопасности Валерий Гебос доложил Президенту о том, что за время действия высокого «желтого» уровня террористической опасности в 2,5 раза увеличилось число выявленных лиц, которые находятся в розыске. Приднестровские пограничники работают в напряженном режиме. В неделю в органы госбезопасности поступает от одной до двух жалоб от граждан.
В свою очередь, председатель Государственного таможенного комитета Валентин Грабко проинформировал Главу государства об увеличении товарооборота на границе Приднестровья и Молдовы в 2-3 раза. Дежурные смены сотрудников ГТК усилены. На оформление таможенной декларации в среднем уходит до 5 минут.
Напряженная ситуация регулярно отмечается на пункте пропуска «Бендеры – Кишинёв». В очереди из машин там можно простоять от 40 минут до часу, - говорит глава госадминистрации г. Бендеры Роман Иванченко. Существенно увеличилась нагрузка на дороги города. Поэтому сейчас проводится ремонт дорожной инфраструктуры. «Было принято решение по укреплению обочины и строительству дополнительной полосы. Она будет предназначена для грузового транспорта. Там выполняется бетонирование, так как надо усилить несущую конструкцию дорожного полотна», – сказал Роман Иванченко.
Президент поручил максимально снизить время прохождения граждан через пункты пропуска. Глава государства рекомендовал учитывать то, что впереди новогодние праздники. «Мы должны создать нормальные цивилизованные условия для перемещения, как наших граждан, так и гостей республики», – сказал Вадим Красносельский. По его словам, в последнее время Приднестровье становится привлекательным для туристов. Города посещают граждане других государств. Поэтому для них надо также обеспечить особый правовой режим пропуска в нашу страну.