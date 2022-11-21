Согласно бюджетообразующему закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, ожидается увеличение налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли.
В частности, документ предусматривает дополнительное изъятие у «Газпрома» в 2023—2025 годах по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей. Также закон предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения. Первоначально предполагалось, что совокупно эти меры позволят увеличить поступления по НДПИ на газ за три года более чем на 2 триллиона рублей, передаёт eadaily.com
Как сообщали РИА Новости, налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023—2025 годах законом повышается до 34%, что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Причем это касается организаций — производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.
Помимо этого, предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023—2025 годах суммарно на 629 миллиардов рублей.