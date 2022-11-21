Dnestr.TV

 
0

У «Газпрома» будут изымать по 50 миллиардов рублей в месяц

У «Газпрома» будут изымать по 50 миллиардов рублей в месяц

Согласно бюджетообразующему закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, ожидается увеличение налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли.

В частности, документ предусматривает дополнительное изъятие у «Газпрома» в 2023—2025 годах по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей. Также закон предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого чтения. Первоначально предполагалось, что совокупно эти меры позволят увеличить поступления по НДПИ на газ за три года более чем на 2 триллиона рублей, передаёт eadaily.com

Как сообщали РИА Новости, налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023—2025 годах законом повышается до 34%, что также увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Причем это касается организаций — производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Помимо этого, предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023—2025 годах суммарно на 629 миллиардов рублей.

  • Сегодня, 08:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна