В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов подвели итоги работы в сфере контроля за рациональным использованием земель.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, в 2022 году большинство выявленных нарушений связано с использование земельных участков без оформленных правоустанавливающих документов на землю.
Также обнаружено 40 нарушений, связанных с самовольным использованием земельных участков. Виновные привлечены к админответственности.
Выявлены случаи нерационального и неэффективного использования земельного участка - снижение фактической урожайности.
В Минсельхозприроды напоминают, что нерациональное и неэффективное использование земельного участка - это основание для привлечения виновного к админответственности и принудительного прекращения права на земельный участок. Эта работа направленна на предупреждение, выявление, пресечение нарушений и повышение экономической эффективности использования земельных ресурсов.