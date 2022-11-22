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Земля под контролем

Земля под контролем

В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов подвели итоги работы в сфере контроля за рациональным использованием земель.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, в 2022 году большинство выявленных нарушений связано с использование земельных участков без оформленных правоустанавливающих документов на землю.

Также обнаружено 40 нарушений, связанных с самовольным использованием земельных участков. Виновные привлечены к админответственности.

Выявлены случаи нерационального и неэффективного использования земельного участка - снижение фактической урожайности.

В Минсельхозприроды напоминают, что нерациональное и неэффективное использование земельного участка - это основание для привлечения виновного к админответственности и принудительного прекращения права на земельный участок. Эта работа направленна на предупреждение, выявление, пресечение нарушений и повышение экономической эффективности использования земельных ресурсов.

  • Сегодня, 09:05
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