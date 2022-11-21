Суровый приговор за мошенничество был вынесен в Турции 21 ноября членам группы из более чем шестидесяти преступников за вымогательство денег и ценностей у пожилых людей в Германии на сумму более € 100 млн. Судебный совет Измирского областного суда по делам об организованной преступности вынес 67 преступникам совокупный приговор в размере 1128 лет, шести месяцев и 28 дней.
Лидер группы был приговорен к 400 годам и шести месяцам тюремного заключения, в то время как его товарищи были приговорены к тюремному заключению от шести месяцев до 199 лет, сообщает eadaily.com
Мошенники, выдававшие себя за полицейских, обращались к своим жертвам по телефону, призывая их передать свои ценности предполагаемым коллегам, которые появлялись на месте происшествия. Мошенники утверждали, что по соседству возникла чрезвычайная ситуация, произошла кража со взломом, и, основываясь на захваченном списке, можно предположить, что грабители вскоре ворвутся в их дома, поэтому в безопасности будут находиться только те ценности, которые будут переданы полиции.
Жертвами обычно были пожилые люди из богатой земли Бавария, в основном из района Мюнхена. Нередко мошенникам передавались сотни тысяч евро. Ущерб, причиненный ими, превышает € 120 млн.
Баварские власти расследуют это дело с 2017 года. Выявленные данные привели в Измир, откуда мошенники совершали телефонные звонки. Т. н. «измирская банда» действовала также в других регионах Германии, и после того, как некоторые из намеченных жертв не попались на удочку мошенников, а предупредили настоящую полицию, в 2020 году властям удалось арестовать нескольких членов группы, задачей которых было завладеть ценностями жертв. Провинциальная общественная медиа-компания Bayerischer Rundfunk (BR) сообщила об этом на своем новостном портале.
Прорыв в расследовании у турецких властей произошел в декабре 2020 года, когда лидер группировки и несколько ее членов были захвачены в ходе полицейского рейда. Турецкие правоохранители также изъяли ценностей на сумму около € 60 млн — золото, автомобили, недвижимость и наличные деньги. Это имущество может быть распределено между 35 потерпевшими, если решение суда Измира станет окончательным.