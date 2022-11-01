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Счетная палата об аудите в "Молдовагаз": Прокуратура ведет расследование

Счетная палата об аудите в "Молдовагаз": Прокуратура ведет расследование

По итогам аудита было установлено, что некоторые виды деятельности и процедуры, а также сделки, проведенные и осуществленные компанией и лицами, ответственными за управление, не в полной мере соответствовали базовым критериям.

Было зафиксировано отсутствие ряда документов, как и финансовых отчетов и первичной документации, касающихся хозяйственной деятельности предприятий левобережья Днестра, неподконтрольных «Молдовагазу», и документов сверки между «Молдовагаз», «Газснабтранзит» и концерном «Молдовагаз» с «Газпромом» и «Тираспольтрансгазом» за периоды 1994-1994 гг. 1998 и 2005-2013 гг, передает point.md ссылаясь на на realitatea.md

Стоит уточнить, что в публичном пространстве появилась информация о том, что они были похищены из здания, опечатанного прокуратурой!!. Представители PCCOS подтвердили информацию, заявив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Собранные в ходе аудита доказательства показывают, что были осуществлены инвестиции в размере 815,8 млн леев, которые оцениваются как незапланированные, необоснованные и неоправданные. Более того, проверка касается инвестиций, денег, выделенных на строительство здания офисного типа на улице Пушкина в столице, а также здания в Унгенах.

Закупки "Молдовагаз" в период 2017-2021 гг. достигли 36 млрд леев, из которых закупки природного газа составляют 22,7 млрд леев, услуги по транспортировке и распределению газа - 7,6 млрд леев, а оплата прочих товаров и услуг - 5,7 млрд леев.

"Собранные в ходе проверки доказательства показывают, что некоторые товары были закуплены с коммерческой наценкой, которая варьировалась от 50% до 212%, что составляет около 153,4 млн леев, из которых не менее 32,9 млн леев составляют необязательные расходы. Рассматриваемая ситуация была установлена и в предыдущие годы в контрольных документах НАРЭ", - сообщает Счетная палата.

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