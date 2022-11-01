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Россия окажет помощь Приднестровью в газовом кризисе

Россия окажет помощь Приднестровью в газовом кризисе

Россия окажет помощь Приднестровью, которое оказалось в непростой ситуации из-за сокращения поставок газа со стороны Молдавии. Об этом заявил во вторник председатель Верховного Совета Александр Коршунов по итогам переговоров, которые провела в Москве делегация депутатов, сообщает ТАСС

"Мы провели встречи в комитетах Государственной думы и Совета Федерации, обсуждалась ситуация, сложившаяся в энергетической сфере. Нас услышали, и по ряду вопросов тема Приднестровья будет обсуждена достаточно на высоком уровне. Предполагается разрешение ситуации либо увеличением объемов поставки газа, либо технической помощью Приднестровью в течение периода, пока по газу будет решен вопрос", - отметил Коршунов в интервью телеканалу "Первый приднестровский". По его словам, по итогам переговоров с российскими коллегами были направлены обращения к президенту и премьер-министру Российской Федерации.

Коршунов пообещал, что в сложившейся ситуации помощь направят на обеспечение социальных обязательств перед гражданами. "Это и пенсии, и пособия, и заработные платы работников бюджетной сферы", - пояснил он. Спикер также рассказал, что на обратном пути делегацию приднестровских депутатов продержали почти два часа в аэропорту Кишинева, устроив для них дополнительный досмотр.

"Всех членов делегации отвели в сторонку, мол, постойте, подождите. Час вообще к нам никто не подходил. Полчаса полный досмотр. Они его назвали досмотр второго уровня", - пояснил спикер.

Угроза гуманитарной катастрофы

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился во вторник с посланием в ООН и ОБСЕ. В нем он обвинил власти Молдовы в давлении, из-за которого региону грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, после избрания президентом Майи Санду Кишинев игнорируют переговорный процесс, не выполняет обязательств, взятых на переговорах в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

Красносельский проинформировал об усилении транспортной и экономической блокады Приднестровья. Он констатировал, что РМ ограничивает поставки важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, оказывает давление на хозяйствующие субъекты. Он обратил внимание, что с 28 февраля остается закрытой граница с Украиной, что существенно ограничивает свободу передвижения людей и товаров.

"После избрания Президентом Республики Молдова М.Санду процесс молдо-приднестровского урегулирования практически приостановлен. Молдавская сторона активно саботирует существующие переговорные механизмы, игнорирует неоднократные обращения руководства Приднестровья с предложением активизировать переговорный процесс.

Официальный Кишинёв чинит всевозможные препятствия внешнеэкономической деятельности, ограничивает поставку в республику важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, оказывает давление на хозяйствующие субъекты Приднестровья. С 28 февраля с.г. и по настоящее время закрыты все пункты пропуска на приднестровско-украинской границе, что крайне негативно сказывается на свободе передвижения людей и товаров.

В октябре 2022 года по независящим от приднестровской стороны причинам были сокращены объёмы поставки природного газа в Молдову и Приднестровье. В этих условиях молдавское руководство, грубо нарушив контрактные обязательства, пошло по пути незаконного отбора части поставляемого природного газа, предназначенного для Приднестровья. Так, в настоящее время вместо предусмотренных контрактом 3,9 млн куб. м газа в сутки наша республика получает не более 2,3 млн куб. м в сутки.

В связи с противоправными действиями молдавского правительства, с 21 октября 2022 года в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения в экономике, системообразующие промышленные предприятия остановлены, прекращена работа общественного транспорта, в условиях начала отопительного сезона понижена температура в помещениях социальных объектов. Вынужденно прекращены поставки электроэнергии в Молдову, которые являлись важнейшим источником дохода для приднестровского бюджета.

Продолжение Молдовой политики экономического удушения Приднестровской Молдавской Республики и энергетического давления на население в условиях повышенной нестабильности в регионе будет означать коллапс экономики и разрушение социальной сферы. Это приведёт Приднестровье, в котором проживает около полумиллиона человек, к гуманитарной катастрофе", – говорится в обращениях.

  • Сегодня, 17:12
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