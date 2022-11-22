"Газпром" зафиксировал "оседание" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз".
Как говорится в заявлении "Газпрома", "объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", передаёт interfax.ru
21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем "оседания" на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа.
"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - говорится в заявлении.
Российская компания напоминает, что, по состоянию на 22 ноября, "Газпром" осуществляет подачу российского газа на ГИС "Суджа" для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки. В "Нафтогазе" прокомментировали заявление "Газпрома" об объемах газа для Молдовы
Оператор украинской газотранспортной системы "Нафтогаз Украины" опроверг заявление "Газпрома" о том, что предназначенный для молдавских потребителей газ "оседает" на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской компании, сообщает sputniknews.ru
Официальный Кишинев пока это заявление никак не прокомментировал. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил лишь, что в ближайшее время компания официально прокомментирует заявление ПАО "Газпром" относительно поставок природного газа в Республику Молдова.
"Газпром в который раз обвинил Украину в воровстве газа. Если коротко: это неправда", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании "Нафтогаз".
Там отметили, что "все объемы природного газа, которые были приняты на точке входа из России "Суджа" для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме".
Украинский оператор также сообщил, что с начала сентября 2022 года Молдова ввела "виртуальный реверс" на точках соединения с Украиной.
"Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы на Украину через точку соединения "Гребеники" осуществляется именно в форме виртуального реверса. Виртуальный реверс – это один из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского рынка газа, а также способствующий уменьшению негативного влияния от транспортировки газа на окружающую среду", – добавили в компании.
В "Нафтогазе" также обвинили "Газпром" в попытке заблокировать инструмент "виртуального реверса" с целью усилить зависимость Молдовы от российского топлива.