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Еврокомиссия выделила Украине €2,5 млрд

Еврокомиссия выделила Украине €2,5 млрд

Еврокомиссия выделила Украине очередной транш помощи в размере €2,5 млрд в рамках пакета финансовой поддержки на 2023 год. Об этом 22 ноября сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйнен, передаёт newsmaker.md

По словам главы Еврокомиссии, деньги пойдут на восстановление страны. «Мы планируем €18 млрд на 2023 год с регулярным выделением финансирования. Для срочных работ и восстановления, которые облегчат последующую реконструкцию страны», — написала она в Twitter.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия выделила Украине €2,5 млрд

Как сообщает «Украинская правда», выделенные сегодня средства — это часть пакета макрофинансовой помощи ЕС в размере €9 млрд.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила пакет поддержки для Украины в размере до €18 млрд на 2023 год. Эту помощь предоставят в форме льготных кредитов, которые будут выплачивать регулярными частями, начиная с января 2023 года.

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