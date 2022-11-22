Тему совершенствования системы здравоохранения снова обсудили на площадке Администрации Президента, сообщает пресс-служба главы государства.
В начале рабочей встречи Глава государства обозначил цели предполагаемых изменений в медицине Приднестровья. «Мы живем в мире, где все меняется и меняется очень быстро. Естественно, мы должны подстраиваться под это время и подстраивать законодательство», – сказал Вадим Красносельский.
С докладом о предлагаемой оптимизации выступила министр здравоохранения. Кристина Албул рассказала о внедрении трёхуровневой системы оказания медицинской помощи. В каждом городе или районе будут развёрнуты первый и второй уровни. Первый уровень представлен фельдшерско-акушерскими пунктами, сельскими врачебными амбулаториями и поликлиниками.
Второй – районные и городские больницы.
Третий уровень будет представлен республиканскими стационарными лечебными учреждениями, где населению будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь.
При наличии определенных показаний пациенты со второго уровня – то есть районных или городских больниц – будут госпитализироваться в республиканские учреждения Тирасполя. Время прибытия бригады скорой помощи не превышает 20 минут в городах и 40 минут в сельской местности с момента вызова. Автопарк в последние годы существенно обновили. В Приднестровье оставят четыре роддома: в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе.
Кроме того, с 1 января запланировано повышение тарифов на платные услуги в госучреждениях: «Ценовую составляющую платных услуг надо было держать на уровне рынка. Когда я ознакомился с прайсом – и смешно, и грустно одновременно. Прием офтальмолога – 3 рубля. Либо надо убрать это из платных услуг, либо приблизить к рыночной цене. Массаж – 5 рублей», – сказал Вадим Красносельский.
Принято решение установить цены на платные услуги в государственных медицинских учреждениях, которые будут составлять 70% от стоимости аналогичных услуг в коммерческих медицинских центрах.
По проекту оптимизации в Приднестровье останется 3120 коек, почти 900 простаивающих коек сократят.
«Оптимизация, которая проведена по коечному фонду, соответствует тем показателям, которые есть и у наших соседей, в частности в Российской Федерации, и во всем мире», — добавил Вадим Красносельский.
Глава государства поручил установить жесткий контроль в учреждениях здравоохранения на местах. Раз в месяц планируется проводить проверки. Цель – достичь дисциплины расходования средств на медицину.
«Персональная ответственность на главных врачах. Хочу предупредить: нерациональное использование денежных средств – это растрата. И получит квалификацию это деяние как уголовное преступление. Этим заниматься не надо. Есть строгие правила. Если попадает человек в больницу – ему должна быть оказана необходимая помощь. Просто так, балластом, он там быть не может. Если нужно поставить капельницу или укол – есть поликлиническая помощь дневного стационара», – подчеркнул Вадим Красносельский.
На совещании также сообщили, что Республиканская клиническая больница перейдет на пилотный проект уже с 1 января будущего года. Это учреждение оптимизирует свою работу согласно штатному расписанию. Если проект окажется эффективным, его реализуют по всему Приднестровью.