Организаторы «Евровидения» объявили об изменениях в системе голосования. В частности, в 2023 году выбрать понравившуюся песню в онлайн-формате смогут в том числе зрители стран, которые не участвуют в музыкальном конкурсе. Об этом 22 ноября сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU), передаёт rtvi.com
Как уточняется в пресс-релизе, эти голоса будут суммированы и конвертированы в очки, равные баллам, выставленным «одной страной-участницей как в полуфинале, так и в гранд-финале». Проголосовать можно будет «через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны», уточнили в EBU. Зрители государств-участников, как и раньше, смогут голосовать по смс, телефону или через приложение «Евровидение».
Помимо этого, изменения коснутся также голосования по итогам двух полуфиналов: теперь прошедшие в гранд-финал «Евровидение» страны будут определяться не комбинацией голосов жюри и зрителей, как это было с 2009 года, а исключительно на основе голосов телезрителей. Впрочем, в выборе окончательного победителя жюри по-прежнему будет принимать участие, говорится в сообщении Европейского вещательного союза.
В сообщении EBU поясняется, что необходимость в изменении системы голосования возникла после «беспрецедентных» нарушений при голосовании на «Евровидении»-2022. Тогда представители Румынии, Грузии и Азербайджана обвинили организаторов конкурса в подмене выставленных ими оценок. В частности, жюри Грузии и Азербайджана утверждали, что поставили максимальные баллы Украине, тогда как в официальных итогах их зачли в пользу Великобритании.
67-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года. Европейский вещательный союз решил провести конкурс в Великобритании «от имени победившей Украины» в связи с тем, что на территории страны продолжаются боевые действия .
Победу на «Евровидении»-2022 одержал украинский хип-хоп коллектив Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.