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В Бендерах бордоский дог растерзал хозяев

В Бендерах бордоский дог растерзал хозяев

В Бендерах четырёхлетний бордоский дог напал на хозяев. Об этом сообщила 22 ноября пресс-служба МВД Приднестровья. В милиции уточнили, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье, сейчас пострадавшие находятся в больнице, а агрессивная собака усыплена.

О происшествии в милицию сообщила дочь хозяйки собаки. Пострадавших увезли в скорой в Бендерскую центральную городскую больницу. Женщину 1958 года рождения и её супруга 1960 года рождения госпитализировали в реанимацию.

После нападения хозяйка пса каким-то образом смогла запереть его в доме. Собака проявляла агрессию даже в отношении тех, кого хорошо знала. Днём в понедельник, 21 ноября, родственники обратились в спецслужбу, работники которой усыпили обезумевшего пса.

«У хозяйки пса множественные рваные раны головы, повреждение плечевой артерии. Женщина поступила в состоянии травматического и геморрагического шока. Её прооперировали. В настоящий момент она в ясном сознании. Её переведут в хирургическое отделение», — рассказал заведующий реанимационным отделением Бендерской горбольницы Артём Мищенко. Врач добавил, что с её супругом ситуация сложнее.

«Он поступил также со множественными укушенными рваными ранами туловища и верхних конечностей. Поскольку у него есть сопутствующая патология, мы его перевели в Республиканский госпиталь инвалидов», - уточнил Мищенко.

По данному факту проводится разбирательство.

Самые опасные собаки в мире: топ 10 пород представлен на gafki.ru :

Американский питбультерьер
Ротвейлер Американский
Стаффордширский терьер
Среднеазиатская овчарка
Пьерро де Преса Канарио
Бордосский дог
Кане-корсо
Аргентинский дог
Американский бульдог
Тоса-ину

Бордосский дог- собака очень противоречива. С одной стороны выглядит как добродушный толстячок, неуклюжий и неповоротливый. С другой – достаточно одного взгляда на мощные челюсти, чтобы рассеять иллюзию. Отличается крупными размерами, средний вес взрослого животного – 70-90 кг. В целом, миролюбивы, но за своего любимого хозяина готовы убить. Пример преданности бордосса – рыжий пес в картине «Тернер и Хуч».

В Бендерах бордоский дог растерзал хозяев
Бордосский дог способен испугать даже самого смелого человека


  • Вчера, 20:03
  • DTV
  • Просмотров: 52
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