Dnestr.TV

 
0

На западе Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула. Толчок зарегистрирован в 04:08 по местному времени (03:08 GMT +02:00).

Об этом сообщает сейсмологическая обсерватория Босфорского университета. Очаг залегал на глубине 10,6 км, передает ТАСС

Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции. Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям страны, вслед за землетрясением в районе Мраморного моря в Турции в течение часа зарегистрировано около 20 повторных толчков, в том числе магнитудой 4,7.

Также сообщается, что число пострадавших при землетрясении в районе Мраморного моря в Турции достигло в среду 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

32 человека пострадали в Дюздже, один в Стамбуле, один в Болу и один в Зонгулдаке. Продолжается оказание им помощи в наших медицинских учреждениях", - написал он на странице в Twitter.

По данным властей Турции, жертв в результате землетрясения нет. Во многих домах в Дюздже образовались трещины, есть частичные разрушения.
  • Сегодня, 08:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Народ говорит о событиях в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Народ говорит о событиях в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна