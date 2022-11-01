Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула. Толчок зарегистрирован в 04:08 по местному времени (03:08 GMT +02:00).
Об этом сообщает сейсмологическая обсерватория Босфорского университета. Очаг залегал на глубине 10,6 км, передает ТАСС
Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции. Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям страны, вслед за землетрясением в районе Мраморного моря в Турции в течение часа зарегистрировано около 20 повторных толчков, в том числе магнитудой 4,7.
Также сообщается, что число пострадавших при землетрясении в районе Мраморного моря в Турции достигло в среду 35 человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
32 человека пострадали в Дюздже, один в Стамбуле, один в Болу и один в Зонгулдаке. Продолжается оказание им помощи в наших медицинских учреждениях", - написал он на странице в Twitter.
По данным властей Турции, жертв в результате землетрясения нет. Во многих домах в Дюздже образовались трещины, есть частичные разрушения.