Оставшийся на Украине газ принадлежит Молдове, это ее резервы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, передаёт РИА Новости
Ранее "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдову через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.
"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной", — написал Спыну в Telegram-канале.
По его словам, весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в страну, просто до этого его часть хранится на Украине. Часть запасов также находится в Румынии.
"Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн м3 газа. Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", — добавил молдавский министр.
Как уточнили в "Газпроме", "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил российской госкорпорации часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров газа, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.
"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что поставки природного газа от "Газпрома" в Молдову с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема. Об этом сообщил 22 ноября государственный секретарь министерства инфраструктуры республики Константин Боросан.
Энергетический кризис, с которым столкнулась Республика Молдова, вызван не Кишинёвом, а необоснованными решениями российской компании "Газпром", которая сократила объем природного газа, предусмотренного действующим контрактом с "Молдовагаз".
Такова реакция Управления политики реинтеграции после того, как президент ПМР Вадим Красносельский направил официальные письма в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обвинив Кишинев в "энергетическом шантаже", передает trm.md
"Требования Тирасполя должны быть адресованы Москве, которая приносит в жертву регион, шантажируя Молдову энергетическим оружием, как это было в 2009 году," - говорится в заявлении Бюро по реинтеграции.
Цитируемый источник утверждает, что на протяжении многих лет власти Кишинева неоднократно предупреждали администрацию Тирасполя и российскую сторону о рисках, создаваемых "энергетической и экономической аномалией на левом берегу Днестра, подпитываемой закамуфлированным субсидированием региона со стороны "Газпрома".
"Единственным решением для преодоления кризиса является возобновление поставок природного газа "Газпромом" в объемах, предусмотренных действующим контрактом. В среднесрочной перспективе нам необходима полная легализация экономической деятельности на левом берегу Днестра и применение инструментов рыночной экономики, в том числе в энергетическом и коммунальном секторах", - заявляет Управление политики реинтеграции.
Что касается свободы передвижения, Кишинев заявляет, что он всегда выступал за снятие любых барьеров в этом отношении по обе стороны Днестра. Поэтому обвинения в препятствиях, чинимых импортерам из приднестровского региона, не соответствуют действительности, говорится в пресс-релизе, выпущенном Управлением политики реинтеграции.
"Мы считаем, что эти обвинения имеют только одну цель - накалить политическую обстановку в стране и регионе, ввести в заблуждение общественное мнение и внешних партнеров, возможно, подготовить почву для новой провокации, которая может поставить под угрозу ту хрупкую стабильность, которую нам удалось сохранить до сих пор", - сказано в сообщении.