Dnestr.TV

 
0

Приднестровье получило новый транш российской гуманитарной помощи

Приднестровье получило новый транш российской гуманитарной помощи

В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат. Совместная приднестровско-российская надбавка составляет, как и прежде, 150 приднестровских рублей.

Президент ПМР Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Профильные службы приступили к подготовительным мероприятиям.

Деньги начнут выдавать уже в текущем месяце. В ноябре на руки выдадут средства за истекшие 5 месяцев, соответственно, декабрьские 150 рублей пенсионеры получат до новогодних праздников.

Возможен вариант получения всей полугодовой суммы единой выплатой – в том случае, если ее произведут в последнем месяце уходящего года.
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Народ говорит о событиях в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Народ говорит о событиях в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна