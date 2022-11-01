Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0 Приднестровье получило новый транш российской гуманитарной помощи
В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат. Совместная приднестровско-российская надбавка составляет, как и прежде, 150 приднестровских рублей. Президент ПМР Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Профильные службы приступили к подготовительным мероприятиям. Деньги начнут выдавать уже в текущем месяце. В ноябре на руки выдадут средства за истекшие 5 месяцев, соответственно, декабрьские 150 рублей пенсионеры получат до новогодних праздников. Возможен вариант получения всей полугодовой суммы единой выплатой – в том случае, если ее произведут в последнем месяце уходящего года.
Сегодня, 09:37
DTV Просмотров: 0
Комментариев: 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.