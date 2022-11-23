В Приднестровье появятся креветки собственного производства. Их уже начали выращивать в рыбхозе с. Незавертайловка, сообщает novostipmr.com
ЗАО «Рыбсовхоз села Незавертайловка», – это целый комплекс рыбопроизводства и выращивания товарной рыбы от малька до производителя (маточного поголовья). В этом году предприятию исполнилось 60 лет. Сегодня в его владении 38 прудов общей площадью 270 гектаров, сообщает пресс-служба Слободзейской госадминистрации.
У каждого водоёма – своё назначение. В одном выращивают производителей потомства, во втором – мальков, в третьем – двухлеток и так далее.
«Для того чтобы получить товарную рыбу, надо размещать в водоёмах особи одного возраста», - рассказал директор предприятия Василий Чебанов.
Среди выращиваемых видов рыб – пёстрый и белый толстолобик, карп зеркальный, белый амур, сом, карась, судак. Есть и новые, которых начали разводить сравнительно недавно. Скоро их можно будет увидеть на прилавках. Один из них — это карп кои или радужный карп.
На предприятии успешно работает инкубационный цех, где получают новое потомство. Выводятся и новые виды рыб, например, недавно здесь был создан карп незавертайловский, он практически не имеет чешуи. Селекцию рыбы проводили в течение 8 лет.
Для получения хорошего потомства должно быть хорошее питание у рыб-производителей. Для этого на предприятии выращивают люцерну, закупают корма отечественного производителя (кукурузу, сою, пшеницу, ячмень, горох), которые перерабатывают в гранулы и подкармливают ими рыб. Для малька закупают специальные корма.
Рыбопосадочный материал, необходимый для зарыбления водоемов, реализуют на территории Приднестровья.
Что до реализации, то фишкой рыбхоза является торговля живой рыбой с машин. Такой транспорт с фирменной надписью «Живая рыба» можно встретить на рынках Слободзеи, Тирасполя и Бендер, в некоторые дни реализаторы работают в сёлах Слободзейского района, иногда выезжают в другие районы республики.
Недавно в рыбхозе начали выращивать пресноводных креветок и уже угостили ими своих покупателей. Как рассказал директор предприятия, спрос на этот товар был хороший, и пока его нет в продаже. В ближайшее время креветки снова поступят на реализацию. Также предприятие намерено увеличить производство пользующегося популярностью зеркального карпа, пустить в продажу незавертайловского карпа и заняться выращиваем более крупных рыб.
«Если обычно на один гектар идёт 1000 толстолобиков белых и 800 пестрых, 700 амуров, 2000 карпов, то сейчас будем уменьшать посадку», - рассказал Василий Чебанов.