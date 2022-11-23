Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать оспу обезьян в MPOX (англ.), чтобы «убрать клеймо» с вируса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника, передаёт РБК
По данным собеседников издания, о новом названии в ВОЗ могут официально объявить уже в среду, 23 ноября. Источники отметили, что решение принято на фоне растущего давления со стороны высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, которые в частном порядке призвали руководителей ВОЗ изменить название болезни.
«В администрации Байдена уже несколько месяцев обеспокоены, что название вируса усугубляет стигматизацию (навешивание ярлыков. — РБК) — особенно среди цветных людей — и что медленное движение к новому обозначению препятствует кампании вакцинации, которую она начала летом», — заявили изданию источники.
Politico напоминает, что ранее многочисленные общественные организации США, в том числе из ЛГБТ-сообщества, призывали отказаться от названия вируса, которое он получил после открытия в 1958 году. Они утверждали, что называть вирус обезьяньей оспой неточно, поскольку название соответствует расистским стереотипам об Африке.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание. Впервые его выделили в 1958 году, большинство случаев были обнаружены в Африке. Однако в 2003 году вирус вышел за пределы континента: тогда заразился житель США.
Новая вспышка началась в мае этого года. О заболевшем, который вернулся из Нигерии, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Затем случаи заражения обнаружили в Швейцарии, Израиле, Австрии, Бельгии, Чехии, Словении, Дании, Франции, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Грузии, Южной Корее, Турции, США и Японии. В России зарегистрировали два случая заражения. Оба раза заболевание выявили у россиян, вернувшихся из поездки по Европе.
По данным ВОЗ, инкубационный период болезни составляет от шести до 13 дней, но может быть и от пяти дней до 21. В ходе болезни может быть выделено два периода. Первый длится до пяти дней, и для него характерны жар, сильная головная боль, набухание лимфоузлов, боль в спине, миалгия и усталость. Аномальные размеры лимфоузлов — характерный признак именно этого вида оспы, при ветряной оспе, кори и обыкновенной оспе такого нет. Через один—три дня после начала жара начинаются высыпания на коже.
Сыпь, как правило, больше концентрируется на лице и конечностях, чем на туловище. Она развивается последовательно от пятен (поражения с плоским основанием) к папулам (слегка приподнятым плотным поражениям), везикулам (поражениям, заполненным прозрачной жидкостью), пустулам (поражениям, заполненным желтоватой жидкостью) и коркам, которые подсыхают и отпадают. Количество поражений колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. В тяжелых случаях поражения могут сливаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.
Оспа обезьян, продолжает ВОЗ, обычно самокупирующееся заболевание с симптомами, длящимися от двух до четырех недель. Тяжелые случаи чаще встречаются среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и характером осложнений. Коэффициент летальности от оспы обезьян исторически колебался от 0 до 11% среди населения в целом и был выше среди детей младшего возраста. В последнее время коэффициент летальности составляет около 3–6%.
При поражении роговицы возможна потеря зрения, добавил в разговоре с РБК главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев, принимавший участие в подавлении вспышки натуральной оспы в Москве в 1960-е годы.
По последним данным ВОЗ, всего в мире выявили 80 611 случаев заражения, 53 человека умерли. f