Во время совещания у Президента ПМР заместитель председателя Правительства – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник доложил, что во второй половине дня перестала работать высоковольтная линия на Вулканешты. Аналогичная ситуация была 15 ноября.
«Сейчас были очень сильные колебания в украинской энергосистеме. Произошло падение частоты без ее восстановления. На прошлой неделе падение было восстановлено. Сейчас, к сожалению, этого не произошло», - цитирует Сергея Оболоника пресс-служба Президента ПМР.
В результате отключилась автоматика на всех потребляющих и генерирующих станциях. Таким образом, Дубоссарская ГЭС и Молдавская ГРЭС были отключены. Приднестровье, Молдова и Украина оказались полностью обесточены.
На момент проведения совещания удалось восстановить подачу электроэнергии. Она поступает из Румынии. В ближайшее время запустят 10 энергоблок Молдавской ГРЭС. Параллельно идет включение Дубоссарской ГЭС. Электроэнергия подается до Тирасполя. В Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке света на данный момент нет.
По словам Сергея Оболоника, энергосистема сейчас нестабильна. Качество восстановится только после начала работы Молдавской ГРЭС. На севере Приднестровья объема электричества будет достаточно для бытовых потребителей и социальных учреждений, чтобы обеспечить их водой и отоплением.
Ситуация стабилизировалась к восьми часам вечера. Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС снова работают.Подача электроэнергии абсолютному большинству потребителей возобновлена.
Крупных потребителей запитали ещё к 19:00. Сейчас подключают отдалённые подстанции и устраняют проблемы, возникшие на местах из-за дождя и перенапряжения, об этом «Новостям Приднестровья» сообщил главный инженер «Днестрэнерго» Андрей Гицман.
Спасатели пришли на помощь медучреждениям во время отключения электричества
Начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР Вадим Шмаленко рассказал о спасательных операциях, которые провели сотрудники ГУпЧС во время полного отключения электроэнергии в республике, сообщает novostipmr.com
Так, в это время в Рыбницкой горбольнице врачи проводили операцию. Когда выключился свет, медики вызвали спасателей, которые в экстренном режиме подключили больницу к резервному источнику электропитания.
К резервным источникам подключили также Слободзейский госпиталь и республиканский Центр матери и ребенка в Тирасполе.
В одном из столичных домов Кировского микрорайона в лифте застряла мать с годовалым ребенком. В кратчайшие сроки спасатели помогли им выбраться из лифта.
До полного восстановления электричества усилены дорожно-патрульные посты для регулирования движения на перекрестках. Кроме этого, увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы. Стабильность энергосистемы была бы выше, если бы Молдова не отобрала газ у Приднестровья
На заседании оперативного штаба при Президенте ПМР по вопросам энергетики обсудили недавние отключения электроэнергии по всему Приднестровью. Вадим Красносельский уточнил у зампреда Правительства ПМР – министра экономического развития Сергея Оболоника, как бы развивалась ситуация, если бы Молдова не изымала незаконно у Приднестровья газ и Молдавская ГРЭС продолжала поставлять электроэнергию соседней стране, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
«В таком случае стабильность энергосистемы была бы существенно выше. Таких последствий удалось бы избежать», - отметил Сергей Оболоник.
Вадим Красносельский напомнил, что на всех переговорных площадках призывал молдавскую сторону думать прагматично и рекомендовал учитывать ситуацию, которая складывается за пределами и Приднестровья, и Молдовы.
«Молдавские политики не учли целый ряд факторов. Незаконно изъяли газ у Приднестровья – 1,6 миллиона кубов в сутки, что повлекло остановку промышленных предприятий и снижение объемов производства Молдавской ГРЭС. Более того, Молдова признала факт, что данный газ направлен в украинские газовые хранилища», - отметил Президент.
Действия представителей Кишинева Вадим Красносельский назвал необдуманными. Они привели к тому, что Молдова осталась без стабильных поставок электроэнергии. От этого страдает и наше государство, отметил Президент ПМР.