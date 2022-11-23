Заявление МИД ПМР опубликовано23 ноября на официальном сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья:
"Министерство иностранных дел ПМР подчёркивает, что реакция Кишинёва является тщетной попыткой оправдаться за собственные явно неадекватные и крайне опасные действия, которые могут обернуться глубоким кризисом в региональном масштабе.
В частности, ответственность за сокращение с 1 октября поставок российского природного газа целиком лежит на молдавской стороне. Этот факт публично подтвердили сами официальные представители Молдовы. 28 октября на встрече политических представителей сотрудники АО «Молдовагаз» прямо признали, что поставки уменьшены из-за допущенных со стороны РМ проволочек в проведении аудита исторического долга Молдовы перед «Газпромом» и задержки оплаты по текущим платежам. Эти заявления были зафиксированы всеми участниками заседания, включая международных посредников и наблюдателей. Поскольку приднестровская сторона не имеет прямых контрактных взаимоотношений с «Газпромом», то она ориентировала молдавскую сторону на проведение срочных переговоров с Россией.
«Однако на протяжении месяцев ни правительство РМ, ни руководство АО "Молдовагаз" не предприняли рациональных шагов по организации диалога с российской стороной, — подчёркивается в комментарии. — Более того, с 1 ноября Молдова усугубила кризис, начав несанкционированный и неоплаченный отбор российского газа, предназначенного по контракту для нужд Приднестровья, в объёме порядка 1,6 миллиона кубометров в сутки. Снова факты: незаконный характер отбора газа проистекает из содержания контракта, где черным по белому в числовом выражении четко зафиксированы объемы для нужд Молдовы и Приднестровья. А то, что Кишинев до сих пор не оплатил нелегитимно "оседающий" объём отобранного у Приднестровья газа, публично подтвердил вице-премьер РМ Андрей Спыну».
Вся ответственность за социально-экономический кризис в Приднестровье и Молдове лежит на правительстве РМ, которое нелегитимно изымает поставляемый в Приднестровье российский газ и отказывается от поиска адекватных, рациональных решений. На совести молдавской стороны остается и рекомендация о применении инструментов рыночной экономики в коммунальной сфере.
«Факт заключается в том, что в результате апробации таких методов в Молдове соседняя страна сотрясается широкими народными протестами, вызванными колоссальной инфляцией, удорожанием стоимости коммунальных платежей и комплексом иных социально-экономических причин», — подчеркивается в комментарии.
Вместе с тем МИД ПМР напомнил о том, что Молдова нарушает договоренности о свободе передвижения. Примером этого является фактический выход Кишинева из джентльменской договоренности 2019 года и, как следствие, ограничения, досмотры и допросы, в том числе делегации Верховного Совета ПМР 19 ноября.
Кроме того, Молдова неоднократно задерживала сырье для приднестровских предприятий, грузы лекарств, продуктов питания, топлива, средств защиты растений.
«В очередной раз призываем молдавскую сторону отказаться от деструктивного шантажа и неисполнения собственных обязательств в переговорном процессе, а также от всех односторонних действий, ведущих к глубокому кризису дальнейшие отношения сторон, — говорится в комментарии МИД ПМР. — Также призываем посредников и наблюдателей обратить внимание на критическую ситуацию в газово-энергетической сфере и с импортом товаров в Приднестровье, угрожающую гуманитарным кризисом, и приложить необходимые усилия для скорейшей нормализации ситуации».
Напомним, что в связи с кризисом, который сложился в энергетической сфере Приднестровья, Президент ПМР Вадим Красносельский и председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов направили обращения руководству Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В них отмечается, что ситуация требует принятия безотлагательных мер для недопущения гуманитарной катастрофы в Приднестровье" - говорится в заявлении МИДа.