"Охват вакцинацией против кори неуклонно снижался с начала пандемии COVID-19. В 2021 году рекордно высокий показатель - почти 40 миллионов детей пропустили дозу вакцины против кори", - сказано в документе, передаёт РИА Новости
ВОЗ уточняет, что 25 миллионов детей пропустили свою первую дозу и еще 14,7 миллиона детей пропустили свою вторую дозу.
"В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 9 миллионов случаев заболевания корью и 128 тысяч смертей от нее. В 22 странах произошли крупные и разрушительные вспышки", - добавляет организация.
ВОЗ считает, что сокращение охвата вакцинацией, ослабление эпиднадзора за корью и продолжающиеся перерывы и задержки в мероприятиях по иммунизации из-за COVID-19, а также постоянные крупные вспышки в 2022 году означают, что корь представляет собой "непосредственную угрозу в каждом регионе мира".
"Охват 95% или более из 2 доз вакцины, содержащей корь, необходим для создания коллективного иммунитета в целях защиты сообществ и достижения и поддержания элиминации кори. В мире ситуация значительно хуже: только 81% детей получают первую дозу вакцины, содержащей корь, и только 71% детей получают вторую дозу вакцины, содержащей корь", - говорится в заявлении.