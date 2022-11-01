Состоялось заседание оперативного штаба при Президенте по выработке плана мероприятий в условиях энергетического кризиса. Поводом для рабочей встречи стала нештатная ситуация, произошедшая накануне. По всему Приднестровью отключилось электричество. В городах и районах временно перестали подавать воду и отопление. По словам Вадима Красносельского, серьезных последствий удалось избежать, сообщает пресс-служба главы государства
Заместитель председателя правительства – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник проинформировал о проведенных накануне мероприятиях. Так, удалось подать электроэнергию по высоковольтной линии на Вулканешты. Запустилась также Дубоссарская ГЭС. Этой электроэнергией сразу начали обеспечивать социальные объекты. Вечером запустили десятый энергоблок на Молдавской ГРЭС. «В настоящий момент система работает стабильно. Качество электроэнергии везде достаточно высокое», – заявил Сергей Оболоник.
Сейчас энергетическая система восстановлена и стабильна, однако до сих пор отключена Подольская 330 линия. Данный фактор не позволит запустить процесс выплавки стали на Молдавском металлургическом заводе. Сейчас энергетики пытаются разрешить данный вопрос, говорили на заседании.
Накануне вечером также запустили котельные для подачи отопления. Трудности возникли в сёлах Парканы Слободзейского района и Выхватинцы Рыбницкого района. Ночью удалось повысить температуру в системе отопления практически во всех городах и районах. Сегодня в течение дня специалисты проведут проверку всего оборудования. К концу дня планируется вернуть подачу горячей воды по ранее утвержденному графику – с вечера до утра.
В свою очередь, министр внутренних дел Виталий Нягу доложил, что накануне вечером на территории газораспределительной станции на линии сёл Парканы и Терновка произошло возгорание. Провод под напряжением упал на участок газовой трассы. Из-за утечки топлива произошло воспламенение. На место прибыло три пожарных расчёта. Аварийная газовая служба сбросила давление до минимальных значений на данном участке, что позволило ликвидировать пожар. Сейчас газоснабжение восстановлено.
Сотрудники аварийно-спасательных подразделений оказывали помощь гражданам. В частности, в Тирасполе спасли женщину с годовалым ребенком, которые застряли в лифте. Кроме того, в Республиканский Центр матери и ребенка доставили передвижной электрогенератор, обогреватели передали в столичную коррекционную школу для неслышащих детей, госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, больницу в Слободзее, а также в центр матери и ребёнка в Бендерах.
Дорожную ситуацию контролировали 70 сотрудников ГАИ и 20 нарядов ППС. По словам Министра внутренних дел, дорожно-транспортных происшествий по причине отключенных светофоров, ввиду отсутствия электроэнергии, не зафиксировано.
«По состоянию на шесть утра электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение осуществляются в бесперебойном режиме», – сказал Виталий Нягу. Из-за сбоев в системе в Рыбнице и Тирасполе произошли порывы, коммунальные службы работают над их устранением.
Приднестровские службы готовы к различным нештатным ситуациям. Глава государства призвал на местах обратить внимание на оснащение альтернативными источниками подачи энергии. «Я подписал закон о приобретении определенного количества мощных генераторов для нужд Приднестровья. Они уже распределены и будут установлены на различные объекты, которые будут служить местами сбора граждан при чрезвычайной ситуации», – сказал Вадим Красносельский.
Глава государства также отметил, что в Приднестровье разработаны планы на случай чрезвычайных ситуаций. В них расписаны различные варианты развития событий. «План должен быть всегда. Мы должны действовать по определенному алгоритму. Это снижает количество неправильно принятых решений. Каждый человек, который устраняет неисправность, должен знать свои действия», – подчеркнул Президент.
Вадим Красносельский также заслушал доклады глав государственных администраций о ситуации на местах. Они подробно рассказали о ликвидации последствий вчерашнего нештатного отключения электроэнергии. Президент дал ряд поручений по устранению выявленных недочетов.
«Еще раз обращаюсь к гражданам Приднестровья. Ни в коем случае не поддавайтесь панике. Все на своем месте и знают свое дело. Результат однозначно будет достигнут», – заявил Президент.
Глава государства поблагодарил сотрудников всех служб за проделанную работу. Органы власти продолжают внимательно следить за текущей ситуацией в городах и районах Приднестровья.