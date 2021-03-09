22 ноября 2022 года вступил в силу приказ Минэкономразвития о внесении изменений и дополнений в Приказ «Об утверждении Положения о порядке выполнения работ по поддержанию в работоспособном состоянии внутридомовых электрических сетей». В связи с этим будет установлен новый порядок расчетов за техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей жилищного фонда ПМР, сообщается на сайте ЕРЭС.
1. Оплата за техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей будет осуществляться бытовыми абонентами, что предусмотрено пунктом 3 статьи 128 Жилищного кодекса ПМР. Начисление будет производиться ежемесячно на основании данных ГУП «Республиканский расчетный информационный центр» о площади жилого помещения собственника (бытового абонента) и количества проживающих (при наличии льготных категорий граждан).
2. Договоры на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей будут заключаться между электроснабжающей организацией (ГУП «ЕРЭС») и управляющей компанией от имени собственников жилых помещений (Приказ Министерства промышленности и энергетики ПМР от 11 декабря 2006 г. № 1 095 «Об утверждении Положения "Об управляющей организации (компании) по обслуживанию жилищного фонда"»).
3. Жилой фонд (внутридомовые электрические сети), от имени собственников которого управляющие компании подпишут с ГУП «ЕРЭС» договоры на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей объектов жилищного фонда, с 1 января 2023 года будет обслуживаться персоналом ГУП «ЕРЭС», оплату будут производить собственники жилых помещений (бытовые абоненты) соразмерно занимаемой жилой площади по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством ПМР на основании единого платежного документа (ЕПД) одновременно с платежом за электрическую энергию.
4. Тариф на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей утверждается приказом Министерства экономического развития ПМР. Согласно расчетам тариф на 2023 год составит 0,19 рубля за 1 кв. м площади жилого помещения. Так, за двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м ежемесячный платеж составит 10 рублей 45 копеек.
5. При оплате услуг по техническому обслуживанию внутридомовых электрических сетей бытовым потребителям предоставляются льготы согласно действующему законодательству ПМР.
6. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе отказаться от работ (услуг) по обслуживанию внутридомовых коммуникаций организацией-поставщиком соответствующего вида услуг путем принятия такого решения на общем собрании собственников помещений. В случае отказа собственники помещений в многоквартирном доме могут самостоятельно (через избранную организацию по управлению многоквартирным домом) осуществлять работы по содержанию и ремонту внутридомовых коммуникаций (часть третья пункта 3 статьи 128 Жилищного кодекса ПМР). В таком случае оплата с собственников помещений (бытовых абонентов) взиматься не будет, но и работы по техническому обслуживанию ГУП «ЕРЭС» выполняться не будут. При отсутствии заключенного договора заявки от абонентов по вопросам обслуживания внутридомовых электрических сетей диспетчерскими службами ГУП «ЕРЭС» приниматься не будут.
Указанные выше изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Первый платеж за техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, начисленный за январь 2023 года, будет включен в единый платежный документ (ЕПД) за февраль 2023 года.