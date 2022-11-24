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Уровень воды в Днестре повышается

Уровень воды в Днестре повышается

В Днестре с 24 по 27 ноября повысится уровень воды. Как сообщили в гидрометцентре, это связано с увеличением фактического среднесуточного сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской ГЭС (Украина) до 1 600 м3/с.

В ближайшие три дня Днестр до Дубоссарского водохранилища поднимется на 2,7-4,3 метра, ниже – на 1,5-2,5 м.

Уровень воды в реке будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ.

«Сейчас Новоднестровская ГЭС сбрасывает 2200 м3/с. Защитные дамбы на реке Днестр были рассчитаны на расход 2400-2600 м3/с", - говорится в сообщении ГИЧС.

источник: novostipmr.com
  • Сегодня, 15:16
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