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Вылет Виталия Игнатьева в Москву был сорван властями Молдовы - МИД ПМР

Вылет Виталия Игнатьева в Москву был сорван властями Молдовы - МИД ПМР

Заявление МИД в связи с провокацией в виде ограничения свободы передвижения представителя по политическим вопросам от Приднестровья, опубликовано на официальном сайте ведомства 24 ноября:

"Вечером, 23 ноября с.г., молдавская сторона предприняла дискриминационные меры с целью ограничения вылета представителя по политическим вопросам от Приднестровья в Российскую Федерацию транзитом через аэропорт города Кишинева.

Вылет рейсовым самолётом был сорван путём преднамеренного затягивания процедур паспортного контроля и углубленной проверки по т.н. «второй линии», включающей досмотр личных вещей и багажа. Данная провокация была санкционирована молдавским руководством, которое, прикрываясь спинами технических исполнителей в лице сотрудников пограничной полиции РМ, таким примитивным способом в нарушение имеющихся договоренностей переговорного процесса пытается ограничить деятельность политического представителя Приднестровья.

Вчерашней провокацией Кишинев продемонстрировал свое реальное отношение к демократическим ценностям, правам и свободам, собственно, к самому международному переговорному процессу, его основополагающим принципам, готовности к конструктивному диалогу с Приднестровьем, а также заодно показал свой политический уровень и дипломатическое качество.

Молдавская сторона многие годы оказывает политически мотивированное давление на граждан и должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики в Кишиневском аэропорту, однако ранее административные препятствия не приводили к срыву запланированных вылетов. Рассматриваем беспрецедентные меры персонального давления на руководителя переговорной команды Приднестровья как попытку Молдовы разрушить переговорные механизмы и усилить эскалацию напряженности. Кишинев настолько не уверен в собственной позиции за столом переговоров, что решил свою политико-дипломатическую несостоятельность компенсировать подобными нецивилизованными методами.

Очевидно, что сегодня у молдавской стороны нет никакого морального права даже вскользь касаться тематики свободы передвижения, которая за последние годы стала излюбленной темой для необоснованных претензий в адрес Приднестровья со стороны чиновников РМ.

Призываем всех участников переговорного процесса дать оценку ограничению свободы передвижения политического представителя Приднестровья и предпринять усилия для исключения подобных и иных форм грубого нарушения прав и свобод граждан Приднестровской Молдавской Республики", говорится в заявлении МИД ПМР
  • Сегодня, 15:58
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