24 ноября, вечером, в Бендерах на улице Коммунистической произошло ДТП с участием машины скорой помощи.
Неотложка ехала на вызов с проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. В этот момент мужчина переходил дорогу по зебре. Ему немного оставалось до тротуара, когда скорая ударила его боковым зеркалом, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Водитель спецтранспорта пояснил, что не смог уйти от столкновения, так как по левой полосе ехали машины в попутном направлении.
62-летнего пострадавшего в реанимацию Бендерской горбольницы доставила другая бригада скорой помощи. У него переломы рёбер, костей голени и черепно-мозговая травма.
Госавтоинспекторы по факту дорожно-транспортного происшествия проводят разбирательство.