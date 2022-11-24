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Машина скорой помощи в Бендерах сбила пешехода

Машина скорой помощи в Бендерах сбила пешехода

24 ноября, вечером, в Бендерах на улице Коммунистической произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

Неотложка ехала на вызов с проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. В этот момент мужчина переходил дорогу по зебре. Ему немного оставалось до тротуара, когда скорая ударила его боковым зеркалом, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Водитель спецтранспорта пояснил, что не смог уйти от столкновения, так как по левой полосе ехали машины в попутном направлении.

62-летнего пострадавшего в реанимацию Бендерской горбольницы доставила другая бригада скорой помощи. У него переломы рёбер, костей голени и черепно-мозговая травма.

Госавтоинспекторы по факту дорожно-транспортного происшествия проводят разбирательство.
  • Сегодня, 20:10
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