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В ООН признали подлинность видео с казнью российских военнопленных

В ООН признали подлинность видео с казнью российских военнопленных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что видео с расстрелом российских военных является с высокой степенью вероятности подлинным. Об этом сообщается в его распространенном в пятницу заявлении, передаёт mk.ru

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», - сообщил он.

В ООН признали подлинность видео с казнью российских военнопленных
фото: комиссар ООН Фолкер Тюрк

Тюрк призвал провести полное, «насколько это возможно», расследование событий и привлечь виновных к ответственности.

По его словам, проведенный ООН анализ видео подчеркивает необходимость в независимых судебно-медицинских расследованиях, чтобы выяснить, что точно произошло. Свое расследование начали украинские власти, отметил Тюрк. Исключительно важно, чтобы все сообщения о подобных происшествиях были в полной мере и беспристрастно расследованы.

Тюрк также призвал стороны конфликта издать ясные инструкции о том, что к военнопленным нельзя применять никакой мести и репрессий.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия пока не получила никакого ответа от международных правозащитных организаций на обращения в связи с расстрелом военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
  • Вчера, 18:09
  • DTV
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