Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что видео с расстрелом российских военных является с высокой степенью вероятности подлинным. Об этом сообщается в его распространенном в пятницу заявлении, передаёт mk.ru
«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», - сообщил он.
фото: комиссар ООН Фолкер Тюрк
Тюрк призвал провести полное, «насколько это возможно», расследование событий и привлечь виновных к ответственности.
По его словам, проведенный ООН анализ видео подчеркивает необходимость в независимых судебно-медицинских расследованиях, чтобы выяснить, что точно произошло. Свое расследование начали украинские власти, отметил Тюрк. Исключительно важно, чтобы все сообщения о подобных происшествиях были в полной мере и беспристрастно расследованы.
Тюрк также призвал стороны конфликта издать ясные инструкции о том, что к военнопленным нельзя применять никакой мести и репрессий.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия пока не получила никакого ответа от международных правозащитных организаций на обращения в связи с расстрелом военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).