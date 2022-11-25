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Палеонтологи нашли новый вид динозавров в Румынии и не могут понять, как он туда попал

Палеонтологи нашли новый вид динозавров в Румынии и не могут понять, как он туда попал

Палеонтологи из Тюбингенского и Цюрихского университетов идентифицировали новый вид травоядного динозавра. Работа ученых опубликована в журнале The Journal of Vertebrate Paleontology.

Новый род и вид динозавра-орнитопода были идентифицированы по окаменелым костям черепа, найденным в бассейне реки Хацег на западе Румынии. По словам ученых, череп принадлежал динозавру семейства рабдодонтида, гуанодонтовых травоядных динозавров, сообщает gazeta.ru.

Животное было примерно 2 метра в длину и ходило на двух ногах. По словам ученых, динозавр был средних размеров. Ему дали название Transylvanosaurus platycephalus в честь местности, в которой он обитал 70 млн лет назад, в позднюю меловую эпоху — Трансильвании.

«Его ближайшие родственники жили на территории современной Франции — это стало для нас огромным сюрпризом. В позднюю меловую эпоху на месте Трансильвании находился остров, пока мы не можем точно сказать, как именно динозавр туда попал. Возможно, он умел плавать, или колебания уровня моря создавали временные сухопутные переправы. Мы сможет ответить на этот вопрос, когда найдем больше останков», — отметили ученые.

По их словам, на черепе остались контуры мозга динозавра. Исследователи планируют продолжить изучать найденные останки, а также продолжат искать новые.

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