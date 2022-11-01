Dnestr.TV

 
0

В центре внимания Правительства – совершенствование среднего профессионального образования

В центре внимания Правительства – совершенствование среднего профессионального образования

На площадке Правительства продолжилось обсуждение предложений по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Ранее данная тема уже поднималась на площадке Правительства. Во исполнение поручения Премьера Минпрос доработал презентацию, включив в нее возможные способы повышения уровня подготовки рабочих кадров. Об этом рассказала начальник управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова.

Согласно докладу, в разработанный механизм был внесен ряд изменений. Один из них касается изменения системы трудоустройства выпускников. Так, процесс распределения студентов планируется проводить в четыре этапа, передает пресс-служба Правительства.

Первый этап – формирование плана распределения выпускников организациями профессионального образования. Сам план будет формироваться с учетом потребности предприятий в рабочих кадрах.

На втором этапе формируется комиссия по трудоустройству. Как отметила Людмила Тануркова, работодатель, нуждающийся в молодых специалистах, будет лично принимать участие в проведении итоговой аттестации студентов и защите высших квалификационных работ.

«Таким образом, они увидят на защите проектов дипломных работ кто и чего стоит, смогут оценить выпускников. А дальше, когда будет заседать комиссия по трудоустройству, они также смогут провести собеседование для того, чтобы подобрать себе молодые кадры», – дополнила Людмила Тануркова.

Кроме того, предлагается и актуализировать базу данных трудоустройства специалистов на местах распределения. Эта база уже была разработана Минпросом совместно с организациями средне-специального образования. Она предназначена для постоянного мониторинга устроенных выпускников.

Из вышеперечисленного плавно вытекает четвертый этап модернизации – возмещение средств, потраченных государством на обучение студента на бюджетной основе. Речь идет о выпускниках, которые после распределения не отработали на предприятии, прописанный в договоре срок.

В завершении рабочего совещания Председатель Правительства нацелил профильное ведомство на дальнейшую работу в этом ключе. Следующим шагом совершенствования системы среднего профессионального образования является обсуждение данной темы на площадке Президента.
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна