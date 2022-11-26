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В Одессе выбрали место для памятника Екатерине II после демонтажа

В Одессе выбрали место для памятника Екатерине II после демонтажа

Памятник основателям Одессы – Екатерине II и ее сподвижникам де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – после демонтажа с главной площади города собрались отправить на склад фирмы, занимающейся кладбищами. Об этом сообщают украинские СМИ. Впоследствии монумент планируют перенести в один из городских парков.

О планирующемся демонтаже ранее сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. По его информации, соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Одесского городского совета, пишет mk.ru.

Памятник Екатерине II не первый раз пытаются вымарать из истории Одессы. Впервые он был демонтирован в 1920 году. В 1965 годуу на его месте появился памятник восставшим матросам броненосца «Потемкин». В 2007 году монумент восстановили. Сама процедура привела к политическому конфликту. Виктор Ющенко, на тот момент президент Украины, и ряд общественных организаций протестовали против восстановления памятника Екатерине II . Тогда заявляли о неуместности монумента императрице, распустившей Запорожскую сечь и ставшей, по мнению радикалов, «палачом украинского народа».
  • Сегодня, 10:21
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