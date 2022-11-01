Приднестровскую делегацию после рабочей недели в Москве задержали в аэропорту Кишинева. Без объяснения причин в кишиневском аэропорту у всех членов делегации – депутатов Верховного Совета, замминистра экономического развития и главы Центробанка – отобрали документы и заставили ждать. А после часа ожидания произвели так называемый досмотр «второго уровня» – багажа, одежды, личных вещей. Но самое интересное ожидало приднестровскую делегацию далее. Глава парламента Приднестровья в интервью парламентской пресс-службе рассказал о его беседе с не представившимся «человеком в штатском», сообщает пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
«Основная претензия заключалась в том, что где-то в каких-то средствах массовой информации якобы есть выступление, некорректное с точки зрения молдавских властей, о той ситуации с энергокризисом, который сегодня происходит. Важно, что «человек в штатском» действительно считает, что Молдова не виновата в энергокризисе. И что приднестровцы необоснованно поднимают тему о недопоступлении газа в Приднестровье. Информационная повестка в Молдове настроена на то, чтобы показать, что в энергетическом кризисе виновато Приднестровье. Хотя на самом деле все иначе. И сегодня недопоступление газа и в Молдову, и в Приднестровье – это ошибки в управленческих решениях должностных лиц самой Республики Молдова.», – прокомментировал глава приднестровской делегации спикер парламента Александр Коршунов.
В так называемой «дружеской беседе» затронули события 1992 года. По словам спикера, его собеседник уверен в том, что боевые действия тогда начало Приднестровье.
«Этот посыл говорит о том, что в Молдове выросло целое поколение людей, базис знаний которых основан на искаженной истории – начиная со средних веков и заканчивая современной историей. Говорить о том, что приднестровцы на своей территории начали боевые действия, при этом были разрушены предприятия, погибло более 800 человек, – это не поддается объяснению. Как можно было нашим соседям - целому поколению - эту идею занести в головы?», – поделился впечатлениями от услышанного Александр Коршунов.
Звучали и другие претензии к нашей республике. Приднестровье выставляли недемократическим, неправовым государством. На контраргументы приднестровской стороны о действующей в республике собственной правовой системе и Конституции, проведении 7 референдумов, наличии избираемого парламента, реакции, ожидаемо, не последовало. «Беседа» растянулась на целый час, оставив после себя пищу для размышлений.
«Из этого можно сделать вывод, что задача наших органов госуправления, наших должностных лиц – сохранять и передавать детям, молодым людям историческую правду. Правду об истории создания нашего государства, о фактах и событиях, которые предшествовали провозглашению ПМР. Историю более древних времен. Чтобы наше молодое поколение не потеряло самоидентичность. Чтобы не растеряло свою культуру, сохранило свои ценности и традиции», – подытожил глава законодательного органа власти Приднестровской Молдавской Республики.
19 ноября делегацию Приднестровья задержали в Кишиневском аэропорту после прилета - почти на 3 часа. А уже на этой неделе стало известно о таком же задержании и досмотре в Кишиневском аэропорту, но уже перед вылетом в РФ министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева. На самолет глава МИД в итоге не успел. МИД ПМР в своем заявлении призывал «всех участников переговорного процесса дать оценку ограничению свободы передвижения политического представителя Приднестровья и предпринять усилия для исключения подобных и иных форм грубого нарушения прав и свобод граждан Приднестровской Молдавской Республики».