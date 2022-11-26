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Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении

Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении

Африканский Бенин в сентябре стал единственной страной в мире, где была зафиксирована дефляция в годовом выражении - на уровне 1,6%, следует из проведенных расчетов на основе данных национальных статистических служб 193 стран.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.

Самая низкая инфляция, в пределах 2%, в сентябре была в Боливии и Панаме, а до 3% - в Омане, Китае, на Сейшельских островах и в Японии. Невысокие темпы роста цен по сравнению с остальным миром в начале осени отмечались в Саудовской Аравии (3,07% год к году), на Мальдивах (3,1%), в Кувейте (3,19%), Нигере (3,2%), Швейцарии и Лихтенштейне (3,3%). Во Вьетнаме в годовом выражении цены в сентябре выросли на 3,9%, а в Бахрейне - на 4%.

Всего в начале осени годовая инфляция замедлилась в 59 странах мира, сильнее всего в Судане, Зимбабве, Пакистане, Афганистане и Палау. В России темп роста цен также продолжил "остывать" - с 14,3% в августе до 13,7% в сентябре.

Регионом мира, где больше всего стран фиксировали уменьшение инфляции в сентябре, стала Африка к югу от Сахары - там темпы роста цен замедлились в начале осени в 16 странах.

Еще в семи государствах, включая Мексику, Восточный Тимор, Сингапур, Израиль, Ливию, Бахрейн, Японию, темпы роста цен в начале осени не изменились.
ria.ru
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