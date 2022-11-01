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Министром финансов предложено внести поправки в админкодекс ПМР

Министром финансов предложено внести поправки в админкодекс ПМР

В рамках Заседания Правительства Минфин представил законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

По словам первого замминистра финансов Константина Степанова, законопроект разработан с целью исключения правового пробела и закрепления на законодательном уровне норм, предусматривающих введение административной ответственности организаций, финансируемых из бюджета, за несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление в неустановленной форме финансовой отчетности.

В настоящее время ответственность за несвоевременное предоставление бюджетными организациями финотчетности не установлена, сообщается на сайте Минфина ПМР.

Введение указанной нормы предоставит возможность привлечения к административной ответственности, тем самым дисциплинирует главных распорядителей бюджетных средств, а также обеспечит своевременное исполнение Министерством финансов возложенных функций по подготовке сводного отчета об исполнении Республиканского и местного бюджетов.

Министр финансов Алена Рускевич подчеркнула, что на практике встречаются случаи несвоевременной сдачи отчетности вместе с содержанием ошибок. Также, Глава ведомства, отметив, что срок сдачи финотчетности установлен приказом Минэкономразвития только в конце прошлого года, нацелила главных распорядителей бюджета на своевременное и в установленной форме предоставление отчетности в соответствии с нормами законодательства.

Инициатива ведомства принята членами Правительства, далее она будет направлена в Верховный Совет.

  • Сегодня, 10:41
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