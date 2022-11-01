Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности поддержать Молдову на фоне конфликта на Украине. Как сообщил телеканал румынский TVR1, он заявил об этом во вторник, 29 ноября, на открывшемся в Бухаресте совещании министров иностранных дел стран НАТО, передаёт interfax.ru
"Не так давно я встречался с президентом Молдовы Майей Санду. Я выразил свою солидарность и направил решительный сигнал от многих союзников по НАТО о том, что мы готовы оказать практическую поддержку молдавскому народу", - сказал Столтенберг.
По его словам, "есть поддержка со стороны союзников по НАТО и со стороны Европейского союза".
Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже привел к значительному росту цен на продукцию в Молдове, а в последнее время также влияет на энергетику республики.
Совещание министров иностранных дел стран НАТО проходит 29-30 ноября в Бухаресте. В нем впервые принимает участие и министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску. Кроме того, Молдова является единственной представленной на встрече страной, которая не добивается членства, но является партнером Альянса.
В рамках совещания 30 ноября в Бухаресте состоится встреча глав МИД стран НАТО с представителями Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы. Столтенберг объяснил, почему НАТО не может допустить победы Путина
Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России в войне против Украины миру придется заплатить еще более высокую цену, поскольку авторитарные лидеры в разных странах получат "зеленый свет" на применение грубой силы, передаёт point.md. Об этом Столтенберг сказал на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена.
По словам Столтенберга, долгосрочным интересом НАТО в сфере безопасности является оказывать поддержку Украине. В то же время он отметил, что в случае победы агрессора в этой войне длительный мир будет невозможен.
"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, что происходит за столом переговоров, напрямую связано с тем, что происходит на поле боя. Поэтому чтобы создать условия для длительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине. Поэтому наш месседж из Бухареста: НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Мы не отступим", - заявил генсек НАТО.
Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях НАТО
МИД Украины подтвердил, что из-за вето Венгрии, которое длится с 2017 года, участие министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во встрече глав МИД НАТО состоялось в формате отдельной встречи, а не в рамках Комиссии Украина-НАТО.
Как известно, 29-30 ноября министры иностранных дел стран Альянса проводят очередную встречу в столице Румынии. Ожидается, что на ней будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в войне против России, передает point.md ссылаясь на eurointegration.com.ua
В переговорах принял участие министр Дмитрий Кулеба. Однако издание Financial Times первым сообщило, что Венгрия выступила против участия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии, поэтому украинский министр вынужденно встречался с коллегами за отдельным ужином.
В МИД объяснили необходимость поиска особого формата, чтобы преодолеть венгерское вето.
Там подтвердили "Европейской правде", что глава МИД проведет переговоры с министрами НАТО в рамках отдельной встречи, специально организованной генсеком НАТО.
"Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. На этой встрече Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь Украине и восстановление украинской энергетической инфраструктуры", - отметил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Представитель МИД добавил, что во время визита в Бухарест министр также проведет ряд двусторонних встреч.