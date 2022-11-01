Столбики термометров опускаются всё ниже. По данным Гидрометцентра, до наступления морозов осталось совсем немного времени. Чтобы граждане, оказавшиеся в трудной ситуации, чувствовали себя безопасно и смогли согреться в непогоду, Главное управление по чрезвычайным ситуациям и местные органы госвласти подготовили 29 пунктов временного размещения граждан и 114 пунктов обогрева. Данные объекты могут одновременно принять порядка пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД ПМР
«Существует принципиальная разница в работе указанных объектов. Пункты обогрева функционируют на базе организаций, учреждений и действуют в течение рабочего дня. Граждане могут воспользоваться ими на небольшой промежуток времени и затем продолжить путь к месту назначения.
Что касается пунктов временного размещения граждан, они организованы на базе медицинских учреждений, а также иных организаций и функционируют круглосуточно. Туда за помощью могут обратиться те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, получил какие-то увечья, травмы, обморожения. Также этими пунктами могут воспользоваться люди, передвигающиеся на транспорте. К примеру, из-за непогоды движение затруднено или остановлено и нет возможности добраться до места жительства либо в иной пункт назначения. В пунктах временного размещения граждан можно будет получить необходимую помощь и переночевать», – отметил заместитель министра – начальник Главного управления по ЧС МВД ПМР Вадим Шмаленко.
Кроме того, Главным управлением по ЧС подготовлены и передвижные пункты обогрева.
В данный момент специалисты ГУпЧС проверяют готовность каждого объекта. Информация об их местах расположения первого декабря будет размещена на сайте МВД ПМР.
Функционирует ли тот или иной объект, можно будет уточнить по единому номеру 101.