В социальных сетях и мессенджерах (группах) часто публикуется информация рекламного характера. Как сообщают сотрудники Территориальных налоговых инспекций, подобного рода публикации содержат признаки предпринимательской деятельности, для осуществления которой необходимо получить соответствующий разрешительный документ в случае его отсутствия (удостоверение самозанятого лица, патент, разрешение на применение упрощенной системы налогообложения) либо переоформления в связи с реформой налогового законодательства ПМР с 1 января 2023-го.
Физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, которые до настоящего времени не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, первоначально нужно обратиться в регистрирующий орган – Государственную службу регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и ее территориальные отделения. Информация о порядке регистрации в качестве индивидуального предпринимателя размещена на портале Госуслуг
Для получения дополнительной информации можно обращаться в территориальные налоговые инспекции по телефонам, размещенным на сайте Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики
Налоговые органы предупреждают: осуществление физлицами индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе носящей мобильный характер, без стационарного объекта торговли, оказания услуг, выполнения работ) без государственной регистрации и(или) документа на применение специального налогового режима влечет наступление административной, а также уголовной ответственности.
Выявление данных фактов подлежит осуществлению совместно налоговыми и правоохранительными органами в рамках реализации полномочий, закрепленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.